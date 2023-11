कंटेंट की वजह से बैन कर दी गई थीं ये फिल्में, अब इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखना हुआ आसान

कुछ फिल्में ऐसे टॉपिक पर बन जाती हैं जिन्हें रिलीज करने पर कंट्रोवर्सी खड़ी होने का डर होता है या किसी विशेष तबके की भावनाएं आहत होने का डर होता है. या, फिर कंटेंट ऐसा होता है जो सेंसर बोर्ड के नियमों पर खरा नहीं उतरता. ऐसी फिल्में किसी ना किसी वजह से बैन हो जाती हैं. ऐसी फिल्में अक्सर चर्चाओं में तो रहती हैं लेकिन लोग उन्हें देख नहीं पाते. लेकिन अब ओटीटी (OTT) ने इस समस्या का समाधान कर दिया है. इसलिए अब ऐसे कंटेंट वाली कुछ फिल्में जो बैन होने की वजह से आप देख नहीं सके हों तो अब उन्हें ओटीटी पर देख सकते हैं. आप को बताते हैं कौन सी हैं वो फिल्में.

ब्लैक फ्राइडे (Black Friday)

1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट पर बेस्ड अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे को बैन कर दिया गया था. अब ये फिल्म फैन्स डिज्नी प्लस हॉट स्टार (Disney Plus Hotstar) पर देख सकते हैं.

वॉटर (Water)

दीपा मेहता की फिल्म वॉटर को इंडिया में पहले ही बैन कर दिया गया था. ये फिल्म वाराणसी के घाट पर रहने वाली विधवाओं पर बेस्ड है. ये फिल्म यूट्यूब (YouTube) पर देखी जा सकती है.

किस्सा कुर्सी का (Kissa Kursi Ka)

शबाना आजमी और किरण कुमार की इस फिल्म को इमरजेंसी के दौर में बैन कर दिया गया था. अमृत नाहटा की ये फिल्म भी यूट्यूब पर देखी जा सकती है.

एंग्री इंडियन गॉडेस (Angry Indian Goddesses)

ये फिल्म अपने कंटेंट की वजह सेंसरशिप इश्यूज में उलझ कर रह गई. अब ये फिल्म यूट्यूब पर देखी जा सकती है.

