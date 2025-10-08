विज्ञापन

अमिताभ बच्चन की “झुंड” फ़िल्म के बाबू छत्री की नागपुर में हत्या, दोस्त गिरफ्तार

कुछ साल पहले नागपुर के अलग-अलग हिस्सों में नागराज मंजुळे की फिल्म 'झुंड' की शूटिंग हुई थी, जिसमें मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ शहर की कुछ स्लम बस्तियों में निवासी कुछ युवाओं ने हिस्सा लिया था.

नई दिल्ली:

कुछ साल पहले नागपुर के अलग-अलग हिस्सों में नागराज मंजुळे की फिल्म 'झुंड' की शूटिंग हुई थी, जिसमें मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ शहर की कुछ स्लम बस्तियों में निवासी कुछ युवाओं ने हिस्सा लिया था. नागपुर के सॉकर कोच विजय बारसे के जीवन पर आधारित इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन ने उस फ़ुटबॉल प्रशिक्षक की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने स्लम क्षेत्र के बच्चों को एक साथ लाकर उन्हें प्रशिक्षित किया, उनकी एक फ़ुटबॉल टीम बनाई और उन्हें वर्ल्ड स्लम सॉकर प्रतियोगिता में भाग दिलाया.

प्रियांशु क्षत्रिय उर्फ बाबू छत्री ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फ़िल्म 'झुंड' में एक छोटी भूमिका निभाई थी. हालांकि, उसी समय वह एक वास्तविक अपराधी के रूप में पुलिस रिकॉर्ड पर भी दर्ज था. प्रियांशु उर्फ बाबू छत्री के बारे में प्रियांशु क्षत्रिय उत्तर नागपुर के नारा बस्ती का निवासी था और उस पर चोरी तथा अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे.

साल 2022 में रिलीज हुई नाग मंजुळे द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'झुंड' में उसने अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस फ़िल्म में उसके बॉडी लैंग्वेज और संवाद अदायगी की काफी सराहना हुई थी. सोशल मीडिया पर उसकी रील्स दिखने लगी थीं. लोग उसे पहचानने लगे थे और छोटे-मोटे कार्यक्रमों में बुलाने लगे थे. इस फ़िल्म के बाद ही उसका नाम बाबू छत्री पड़ गया. फ़िल्म रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद, उसे पाँच लाख रुपये की चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था. अमिताभ बच्चन के साथ फ़िल्म में काम करने के बाद उसे लोगों की नज़र में महत्व तो मिला, लेकिन उसके आपराधिक स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया था. पड़ोसियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वह लगातार शराब, ड्रग्स और व्हाइटनर का नशा करने लगा था.

घटना के बारे में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी मंगलवार देर रात बाबू छत्री का दोस्त ध्रुव साहू उसे हमेशा की तरह घर से बुलाकर ले गया. वे दोनों उत्तर नागपुर के नारा इलाके के एक सुनसान घर में गए. इसी घर में बाबू छत्री नियमित रूप से अलग-अलग नशा करता था. उनके अलावा वहां कोई और था या नहीं, इसका अभी तक पता नहीं चला है.

कुछ घंटे बाद नागपुर के जरीपटका पुलिस थाने की टीम को घटनास्थल पर बाबू छत्री तार से बंधा हुआ मिला. वह बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था. उसके शरीर पर चाकू से किए गए घाव दिख रहे थे. पास में ही खून से सना हुआ एक पत्थर भी मिला. प्रियांशु की बहन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और  शक के चलते ध्रुव साहू को गिरफ्तार किया गया. उससे पूछताछ की गई.

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर ने बताया कि पुलिस के अनुसार, ध्रुव साहू ने अब अपना जुर्म कबूल कर लिया है. ध्रुव ने अपने बयान में कहा कि वो दोनों नशे में थे, तभी किसी बात पर उनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद बाबू ने उसे जान से मारने की धमकी दी और सो गया. हालांकि, बाबू उसे मार डालेगा इस डर से ध्रुव ने उसे खत्म करने का तय कर लिया. उसने सोए हुए बाबू पर चाकू से कई वार किए और बाद में उसी के सिर पर पत्थर मारा. वह भागकर पुलिस या अस्पताल न जा सके, इस उद्देश्य से उसने घायल बाबू को तार से बाँध भी दिया और ध्रुव वहाँ से चला गया. पुलिस अब इस घटना के अन्य पहलुओं की जाँच कर रही है.

