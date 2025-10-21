विज्ञापन

अयान मुखर्जी की वेकेशन फोटोज ने ब्रह्मास्त्र पार्ट टू को लेकर बढ़ाई एक्साइटमेंट, फैंस ने पूछा- क्या यह हिंट है

फिल्ममेकर अयान मुखर्जी ने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. इस बार किसी फिल्म के ऐलान को लेकर नहीं, बल्कि अपनी वेकेशन की फोटोज से.  

नई दिल्ली:

फिल्ममेकर अयान मुखर्जी ने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. इस बार किसी फिल्म के ऐलान को लेकर नहीं, बल्कि अपनी वेकेशन की फोटोज से.  डायरेक्टर ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने फैंस को यह यकीन दिलाया है कि उनकी एस्ट्रावर्स गाथा का अगला चैप्टर शुरू हो सकता है. हाल ही में अयान ने ब्रेक लिया और पहाड़ों में वेकेशन के लिए गए. वीकेंड पर उन्होंने अपनी छुट्टियों की कुछ झलकियां शेयर कीं, जिसमें उनके होटल से सुंदर नज़ारे और घाटी की हाइक के स्नैपशॉट शामिल थे.

फिल्ममेकर ने "Pt 2" कैप्शन वाले एक पोस्ट के साथ ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के बारे में अटकलों को और हवा दी, जिसके बाद एक "Om" इमोजी था. वह सिंपल कैप्शन फैंस को दीवाना बनाने के लिए काफी था.एक यूज़र ने कमेंट किया, "ब्रह्मास्त्र 2? मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था," जबकि दूसरे ने कहा, "क्या यह ब्रह्मास्त्र: पार्ट 2 के लिए कोई हिंट है?" हालांकि अयान ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन उनके पोस्ट की टाइमिंग और छोटे-छोटे क्लू ने ब्रह्मास्त्र: पार्ट टू को लेकर उम्मीदें फिर से जगा दी हैं.

ब्रह्मास्त्र के सीक्वल का ऐलान सबसे पहले 2022 में पार्ट वन - शिवा के रिलीज़ होने के तुरंत बाद की गई थी, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने एक्टिंग की थी. अगली इंस्टॉलमेंट ब्रह्मास्त्र: पार्ट टू की शुरुआत के बारे में बताया जाएगा. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीक्वल का टोन थोड़ा डार्क होगा. जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लीड रोल निभा सकते हैं. फैंस को उम्मीद है कि रणबीर और आलिया शिवा और ईशा के रूप में वापस आएंगे.

