भारतपे विवाद पर अशनीर ग्रोवर ने खुलकर की बात, खुद को बताया बेदाग

बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ को होस्ट कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में आईएएनएस से अपने करियर के सबसे उथल-पुथल भरे दौर के बारे में बात की.

नई दिल्ली:

बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' को होस्ट कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में आईएएनएस से अपने करियर के सबसे उथल-पुथल भरे दौर के बारे में बात की. अशनीर ने बताया कि भारतपे विवाद के बाद उन्हें किन-किन परेशानियों से जूझना पड़ा और कैसे वह इससे बेदाग बाहर आए.  अशनीर ग्रोवर ने आईएएनएस से कहा, “सच तो यह है कि आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए. बाकी लोग जो कहना चाहते हैं, कहेंगे. मैं कई मामलों से गुजरा हूं. मैंने कई पुलिसवालों का भी सामना किया है. इससे कुछ नहीं निकला. आज मैं बिल्कुल बेदाग हूं. मेरी कंपनी बच गई है. यह वास्तव में मुनाफे में आ गई है. मेरे निवेशकों ने पैसा नहीं गंवाया है. आपको एक ऐसी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप बिना जले इससे बाहर निकल आए, यह बहुत बड़ी बात है.”

बता दें कि अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार पर भारतपे कंपनी के फंड के दुरुपयोग का आरोप था. इस विवाद की वजह से 2022 में उनके कंपनी छोड़ने के बाद सार्वजनिक जांच की गई. इसमें कथित तौर पर आरोपों में फर्जी विक्रेताओं को भुगतान और बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए बिल शामिल थे. हालांकि, सितंबर 2024 में एक समझौते के जरिए मामला सुलझ गया, जिसमें भारतपे और ग्रोवर दोनों ने सभी कानूनी कार्यवाही वापस लेने पर सहमति जताई. ग्रोवर ने कंपनी के साथ सभी संबंध तोड़ लिए, जिसमें शेयरधारक की भूमिका भी शामिल थी.

अशनीर ग्रोवर ने इस बात से पर्दा उठाया कि क्यों उन्होंने एक रियलिटी शो को होस्ट करने का फैसला किया. अशनीर ग्रोवर ने कहा, "मैं रियलिटी टीवी का बड़ा प्रशंसक रहा हूं. मुझे इसकी जो बात पसंद आती है, वो यह है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है. लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हर कोई इसे देखता है. इस शो की खासियत यह है कि इसमें दो तरह के लोग हैं. आप इसमें छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि यह स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास पैसा है, जबकि दूसरों को प्रारंभ से शुरुआत करनी पड़ती है."‘राइज एंड फॉल' की शुरुआत हो चुकी है. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
