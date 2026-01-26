विज्ञापन

अरुण गोविल दशरथ के रोल में अजीब लगेंगे? रामायण की कास्टिंग पर दीपिका चिखलिया ने उठाया था सवाल

अरुण गोविल 2026 की मचअवेटेड फिल्म रामायण में भगवान श्रीराम के पिता दशरथ के किरदार में नजर आने वाले हैं. अरुण गोविल के इस किरदार पर दीपिका चिखलिया ने रिएक्शन दिया था.

अरुण गोविल ने दीपिका चिखलिया के बयान पर दिया जवाब
नई दिल्ली:

दूरदर्शन की रामायण के राम, दिग्गज एक्टर अरुण गोविल जल्द ही नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म "रामायण" में राजा दशरथ के रोल में नजर आएंगे. IANS के साथ एक खास बातचीत में अरुण ने अपनी पुरानी को-स्टार दीपिका चिखलिया के कमेंट पर रिएक्ट किया, जिन्होंने कहा था कि उन्हें राम के अलावा किसी और रोल में देखना अजीब लगता है. उनसे पूछा गया, "आप रामायण में दशरथ का रोल निभा रहे हैं. आपने दीपिका चिखलिया का रिएक्शन देखा होगा, कि वह इस बात से बहुत सहमत नहीं हैं कि ओरिजिनल राम का रोल करने के बाद आपको दशरथ का रोल करना चाहिए."

दीपिका चिखलिया के कमेंट पर क्या बोले अरुण गोविल

IANS से ​​बात करते हुए, अरुण ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, "यह उनका अपना नजरिया है और जिंदगी में हर किसी को अपना नजरिया रखने का हक है." आपको याद दिला दें, रामानंद सागर की "रामायण" में सीता के रोल से मशहूर हुईं दीपिका ने एक मीडिया बातचीत के दौरान शेयर किया था कि वह अरुण को राम के अलावा किसी और रोल में सोच भी नहीं सकतीं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दशरथ के रूप में देखना उनके लिए थोड़ा अजीब है.

रणबीर कपूर के साथ कैसा रहा अरुण गोविल का एक्सपीरियंस

अरुण ने आईएएनएस से बात करते हुए "रामायण" में रणबीर कपूर के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए. अरुण ने कहा, "वह बहुत अच्छे एक्टर हैं, हर कोई जानता है कि वह एक अच्छे एक्टर हैं और मैं उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर भी समझ पाया. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने अच्छा काम किया है."

नितेश तिवारी की इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियो और VFX स्टूडियो DNEG ने यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर बनाया है. रणबीर फिल्म में भगवान राम का रोल निभा रहे हैं, इस ड्रामा में साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे.

"रामायण" की टेक्निकल टीम में कुछ बड़े नाम शामिल हैं जैसे ऑस्कर विजेता कंपोजर हंस जिमर और ए.आर. रहमान, और 'मैड मैक्स: फ्यूरी रोड' फेम स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस, साथ ही टेरी नोटरी, जो "एवेंजर्स" और "प्लैनेट ऑफ द एप्स" के लिए जाने जाते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
