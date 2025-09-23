'मुन्नाभाई' के 'सर्किट' की बेटी नहीं है किसी हीरोइन से कम, लेटेस्ट तस्वीरें देख कर फैंस ने पूछा- कब डेब्यू करेगी...?

अरशद वारसी बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार संग कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 में बतौर वकील नजर आ रहे हैं. फिल्म बीती 19 सितंबर को रिलीज हुई थी और फिल्म ने पहले ही दिन अच्छा कलेक्शन किया है. इससे पहले फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी. जॉली एलएलबी 3 की स्क्रीनिंग पर फिल्म की स्टारकास्ट समेत पूरी टीम पहुंची थी और यहां अरशद वारसी अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे. जॉली एलएलबी 3 की स्क्रीनिंग पर पैप्स के कैमरे बस अरशद वारसी की बेटी जेने जो वारसी पर ही टिके रही थी. बॉलीवुड के 'सर्किट' अरशद वारसी की बेटी दिखने में किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं.



अरशद वारसी की बेटी



अरशद वारसी ने साल 1999 में मारिया गोरेटी से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें दो बच्चे, बेटा जेके वारसी (21 साल) और बेटी जेने जो वारसी (18 साल) हुए. एक्टर के दोनों बच्चे अब फिल्मों में आने के लायक हो गए हैं. अरशद की बेटी तो हैं ही खूबसूरत, लेकिन एक्टर के बेटे बिल्कुल उन्ही की तरह क्यूट दिखते हैं. बात करें अरशद की बेटी, तो उनका जन्म 2 मई 2007 को हुआ था और वह अब 18 साल की हो चुकी हैं. जेने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जहां फिलहाल उन्हें 10 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जेने को उनके पापा अरशद भी फॉलो करते हैं. जेने ने अपने इंस्टाग्राम पर अभी तक 6 पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उनके घूमने-फिरने के ज्यादा पोस्ट हैं.



जेने जो का इंस्टा अकाउंट

मौजूदा साल में जेने ने अपना 18वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था और अपनी बचपन से लेकर 18 की उम्र तक की तस्वीरें शेयर की थी. इन तस्वीरों में जेने की बचपन की क्यूट तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं. जेने कई पार्टी भी अटेंड कर चुकी हैं और इनकी तस्वीरें भी अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर कर की हैं. इसके अलावा उन्होंने अपनी स्कूबा डाइविंग के एडवेंचर वीडियो भी शेयर किए हैं. अब देखना यह है कि क्या अरशद वारसी अपनी लाडली को फिल्मों में लॉन्च करते हैं या नहीं. वैसे देखा जाए तो एक्टर की बेटी अब पूरी तरह से एक्ट्रेस बनने के लिए लायक हैं.