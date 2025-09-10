अरमान मलिक बने पहले भारतीय संगीतकार जो पहुंचे एप्पल के ग्रैंड लॉन्च इवेंट में

गायक और सॉन्गराइटर अरमान मलिक एप्पल पार्क, क्यूपर्टिनो में हुए एप्पल के बड़े लॉन्च इवेंट में शामिल हुए. ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय संगीतकार बन गए. एप्पल के ये सालाना इवेंट नई टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए जाने जाते हैं और दुनिया के बड़े-बड़े कलाकारों को भी एक साथ लाते हैं. पहले यू2 (U2), जॉन मेयर (John Mayer) और ग्वेन स्टेफनी (Gwen Stefani) जैसे ग्लोबल नाम इस इवेंट में आ चुके हैं. इसलिए ये कार्यक्रम तकनीक और क्रिएटिविटी का सबसे चर्चित मंच माना जाता है.

इस साल अरमान की मौजूदगी ने भारत को इस ग्लोबल मंच पर एक खास पहचान दिलाई. अरमान ने अपने अनुभव के बारे में कहा, “मैंने सालों से घर पर स्क्रीन से एप्पल की कीनोट्स देखी हैं, लेकिन एप्पल पार्क में जाकर उस माहौल को महसूस करना कुछ अलग ही था. वहां कमरे में जो उत्साह था, वह लाजवाब था. सबसे खास बात ये लगी कि यहां इनोवेशन किसी शो की तरह नहीं बल्कि सच जैसा लगता था. यही सोच मैं अपने स्टूडियो में भी रखना चाहता हूं. इन्वेशन का मतलब शोर करना नहीं बल्कि सच्चा होना है.” अरमान की ये मौजूदगी बताती है कि भारतीय कलाकार अब दुनिया के कला, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के मंचों पर अपनी जगह बना रहे हैं.