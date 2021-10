अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी संग मालदीव वेकेशन कर रहे हैं एंजॉय, शेयर की रोमांटिक फोटो...

अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Enjoyed our stay at the Amaya Kuda Rah.. Thank you for the wonderful hospitality'. इसी के साथ फैन्स भी दोनों की जोड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'दोनों साथ अच्छे लग रहे हो', तो किसी ने लिखा है 'बहुत प्यारी तस्वीरें'.

बता दे, अरबाज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'दरार' से की थी. इस फिल्म में अरबाज एक साइको पति के किरदार में नजर आये थे. फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट विलेन अवार्ड भी मिला था. से भी नवाजा गया था। अरबाज गर्व-द प्राइड ऑफ़ ऑनर, दबंग, दबंग 2, हलचल ,प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. वहीं, जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) 'वेलकम टू बजरंजपुर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. जॉर्जिया ने वेब सीरीज 'कैरोलिन एंड कामाक्षी' से एक्टिंग डेब्यू किया है, जिसके बाद वे सिंगर मीका सिंह के साथ 'रूप तेरा मस्तना' म्यूजिक एल्बम में नजर आई थीं. जॉर्जिया एंड्रियानी जल्द ही फिल्म 'श्रीदेवी बंगलो' में एक अलग अंदाज में नजर आने वाली हैं. वे फिल्म में एक धमाकेदार आइटम नंबर करती हुई दिखाई देंगी. फिल्म में जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ अरबाज खान और प्रिया प्रकाश वॉरियर भी नजर आने वाले हैं.