विज्ञापन

इस फिल्म के सेट पर आपस में भिड़ गई थीं प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा, एक हीरो के चक्कर में हुआ...

क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म के सेट पर एक ऐसे एक्टर के लिए दो एक्ट्रेसेज में बहस छिड़ जाए जो कि उस फिल्म में हो भी ना?

Read Time: 3 mins
Share
इस फिल्म के सेट पर आपस में भिड़ गई थीं प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा, एक हीरो के चक्कर में हुआ...
अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा में हो गई थी बहस!
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की दुनिया में सेट पर दो एक्ट्रेसेज के बीच अनबन की खबरें कोई नई बात नहीं हैं. खासकर 90 के दशक में मेकर्स दो बड़ी एक्ट्रेस को एक साथ कास्ट करने से पहले कई बार सोच में पड़ जाते थे, क्योंकि यह जोखिम भरा माना जाता था. हालांकि समय के साथ हालात बदले लेकिन साल 2015 में रिलीज हुई एक मल्टीस्टारर फिल्म ‘दिल धड़कने दो' के सेट पर दो दिग्गज एक्ट्रेसेज प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा, के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी. इस बहस की वजह कोई और नहीं, बल्कि एक्टर दर्शन कुमार थे.

सुपरहिट थी ‘दिल धड़कने दो'

2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘दिल धड़कने दो' न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही, बल्कि इसे समीक्षकों से भी खूब तारीफ मिली. इस फिल्म में कई बड़े सितारे थे और प्रियंका चोपड़ा व अनुष्का शर्मा ने इसमें अहम किरदार निभाए थे. लेकिन सेट पर इन दोनों के बीच एक ऐसी बहस हुई, जिसका कारण था दर्शन कुमार का बिहेवियर.

दर्शन कुमार को लेकर हुआ विवाद

दर्शन कुमार ने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म ‘मैरी कॉम' में और अनुष्का शर्मा के साथ ‘एनएच 10' में काम किया था. एक इंटरव्यू में दर्शन ने खुलासा किया कि ‘दिल धड़कने दो' के सेट पर प्रियंका और अनुष्का ने उनके बारे में बात की थी. प्रियंका ने दर्शन को मेहनती, मिलनसार और अच्छा एक्टर बताया, जबकि अनुष्का का कहना था कि वह बेहद रूड हैं. बस यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई.

अनुष्का को क्यों लगा दर्शन रूखे?

दर्शन ने बताया कि ‘एनएच 10' की शूटिंग के दौरान वह अपने किरदार ‘सतबीर' में पूरी तरह डूबे हुए थे. इस वजह से उन्होंने अनुष्का से ज्यादा बातचीत नहीं की और न ही उन्हें ग्रीट किया. अनुष्का को उनका यह व्यवहार रूखा लगा. दर्शन ने हंसते हुए बताया कि अनुष्का ने मजाक में किसी से कहा था, ‘क्लाइमेक्स में मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी.' हालांकि, बाद में फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिल्ली में जब दोनों की मुलाकात हुई, तो अनुष्का का नजरिया बदल गया. दर्शन ने उन्हें बताया कि वह अपने किरदार में डूबे होने की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे थे, जिसके बाद अनुष्का ने उन्हें ‘क्यूट' करार दिया.

एक्टर का किरदार में डूबना बना वजह

दर्शन ने आगे बताया कि उनका यह व्यवहार उनकी एक्टिंग प्रोसेस का हिस्सा था. वह अपने किरदार को जीवंत करने के लिए उसमें पूरी तरह डूब गए थे, जिसे अनुष्का ने गलत समझ लिया. इस मजेदार वाकये ने सेट पर हल्का-फुल्का ड्रामा तो पैदा किया, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया.

‘दिल धड़कने दो' की यह कहानी आज भी चर्चा में रहती है, क्योंकि यह फिल्म न सिर्फ अपने शानदार कथानक के लिए, बल्कि सेट के पीछे की इन दिलचस्प कहानियों के लिए भी याद की जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anushka Sharma Priyanka Chopra, Anushka Sharma Priyanka Chopra Fight, Anushka Sharma Quarrel With Priyanka Over Darshan Kumar, Dil Dhadakne Do Collection, Anushka Sharma Net Worth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com