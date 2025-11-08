7 साल बाद अनुष्का शर्मा करेंगी  कमबैक, फिल्म 'चकदा एक्सप्रेस' को लेकर आया अपडेट, जानें कब होगी रिलीज...

अनुष्का शर्मा की रुकी हुई फिल्म चकदा एक्सप्रेस को लेकर आखिरकार अपडेट आ गई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की बायोपिक पर आधारित यह फिल्म कथित तौर पर नेटफ्लिक्स और प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्ज़ के बीच मतभेद के कारण रुकी हुई थी, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा अपना पहला आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी जीतने के बाद फिल्म का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है. उन्होंने 2 नवंबर को नवी मुंबई में हुए फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया.

मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीम की जीत ने चकदा एक्सप्रेस पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है. फिल्म एक बार फिर चर्चा में है और जल्द ही "अंतिम रूप" लेने की उम्मीद है. चकदा एक्सप्रेस टीम के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया, "हमने नेटफ्लिक्स इंडिया के शीर्ष अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से लिखा है कि क्या वे इस विवाद से ऊपर उठ सकते हैं ताकि फिल्म रिलीज़ हो सके. झूलन दी जैसी दिग्गज पर बनी बायोपिक दर्शकों तक पहुंचने की हकदार है."

एक अंदरूनी सूत्र ने प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित चकदा एक्सप्रेस के साथ हुई घटना को याद किया. उन्होंने दावा किया, "प्रोडक्शन हाउस ने बजट से ज़्यादा खर्च कर दिया. परेशानी और भी बढ़ गई क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म प्रमुखों को प्रोजेक्ट की लेंथ पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी फ़िल्म है." एक अन्य सूत्र ने पुष्टि की, "हालिया जीत ने बायोपिक पर फिर से ध्यान केंद्रित कर दिया है. स्ट्रीमर में आंतरिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और टीम द्वारा इस महीने अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है ताकि यह तय किया जा सके कि अतिरिक्त काम के बाद इसे रिलीज़ किया जा सकता है या नहीं." अगर चकदा एक्सप्रेस रिलीज़ होती है, तो यह फ़िल्म अनुष्का शर्मा की सात साल बाद वापसी होगी.

अनुष्का शर्मा आखिरी बार शाहरुख खान के साथ ज़ीरो (2018) में नज़र आई थीं. इस बीच, भारतीय महिला टीम ने झूलन गोस्वामी के साथ अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया. उन्होंने 2008 से 2011 तक भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया. सर्वकालिक सबसे तेज़ महिला गेंदबाज़ों में से एक झूलन ने 2002 से 2022 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया.