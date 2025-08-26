विज्ञापन

सलमान खान के साथ ये फिल्म कर चमक गया था अनिल कपूर का करियर, 20 करोड़ की फिल्म कमा गई 74 करोड़

अनिल कपूर के करियर को नई जान तब मिली जब सलमान खान का साथ उन्हें मिला. दूसरी पारी में अनिल कपूर ने अपनी एक्टिंग के कई शेड्स दिखाए. जिसमें से एक है कॉमेडी. सलमान खान के साथ कॉमेडी मूवी करके अनिल कपूर का करियर फिर निखर गया.

नई दिल्ली:

बतौर एक्टर अनिल कपूर ने झक्कास हीरो की पहचान बनाई. जो डांस भी कर लेता है रोमांस भी कर लेता है और एक्शन सीन्स में भी लाजवाब लगता है. एक दमदार हीरो के तौर पर उन्होंने लंबी पारी खेली. लेकिन एक समय ऐसे भी आया जब उनका सितारा डूबने लगा. उनके करियर को नई जान तब मिली जब सलमान खान का साथ उन्हें मिला. दूसरी पारी में अनिल कपूर ने अपनी एक्टिंग के कई शेड्स दिखाए. जिसमें से एक है कॉमेडी. सलमान खान के साथ कॉमेडी मूवी करके अनिल कपूर का करियर फिर निखर गया.

ये है वो फिल्म
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं. वो है साल 2005 में आई कॉमेडी फिल्म ‘नो एंट्री'. जो उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही. सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान स्टारर इस फिल्म ने न सिर्फ दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोटपोट किया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी झंडे गाड़ दिए. 20 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने करीब 74 करोड़ रुपये का कारोबार किया. खास बात ये रही कि सलमान की मौजूदगी के बावजूद फिल्म में अनिल कपूर भी खूब चमके. इस फिल्म में अनिल कपूर की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त नजर आई. जिसने उन्हें कई और मूवीज में काम करने का मौका भी दिलवाया.

बीवी से डरने वाला पति
‘नो एंट्री' में अनिल कपूर ने एक ऐसे पति का किरदार निभाया. जो अपनी बीवी से डरता है और हमेशा उलझनों में फंसा रहता है. उनकी मासूम अदाकारी और मजेदार डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को खूब हंसाया. उस वक्त अनिल कपूर का करियर थोड़ा धीमा पड़ रहा था, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें फिर से दर्शकों के बीच पॉपुलर बना दिया. अनिल कपूर के अलावा फरदीन खान ने भी एक नई पहचान कायम की. फिल्म में इन हीरोज के अलावा बिपाशा बसु, ईशा देओल, सलीना जेटली और लारा दत्ता भी नजर आईं. लारा दत्ता ने ही मूवी में अनिल कपूर की वाइफ का रोल अदा किया था.

