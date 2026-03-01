क्रिकेट अंपायर से एक्टिंग की दुनिया में आए अनिल चौधरी, ‘गोली तो चलेगी’ में मिल रहीं तारीफें

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर अनिल चौधरी ने अभिनय की दुनिया में कदम रखते हुए हरियाणवी गैंगस्टर एंथम गोली तो चलेगी से अपना दमदार ऑन-स्क्रीन डेब्यू किया है. इस गीत का निर्देशन जाने-माने फैशन डिजाइनर से फिल्ममेकर बने सुमन गुहा ने किया है, जबकि इसे नरेश झा ने एपिक फ़िल्मस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. अपने बोल्ड थीम, स्टाइलिश ट्रीटमेंट और प्रभावशाली प्रस्तुति के कारण यह गीत रिलीज़ के साथ ही चर्चा में आ गया है. डायमंड की आवाज में सजे इस म्यूज़िक वीडियो को सिनेमैटिक अंदाज़ में शूट किया गया है, जो इसे एक हाई-ऑक्टेन एक्शन शॉर्ट फिल्म जैसा रूप देता है. सह-कलाकार रोहित खरब, चांदनी राउत और हेमेश दीक्षित ने भी मजबूत स्क्रीन प्रेज़ेंस के साथ वीडियो को और प्रभावशाली बनाया है, जो अनिल चौधरी के आत्मविश्वास से भरे डेब्यू को और उभारता है.

कैमरे के सामने अपने पहले अनुभव को साझा करते हुए अनिल चौधरी ने कहा, “मुझे कैमरे से डर नहीं लगा क्योंकि मैं हरियाणवी में कमेंट्री करता रहता हूं. सुमन गुहा ने मुझसे बेहतरीन काम करवा लिया. मैं प्रोड्यूसर नरेश झा का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया. शूटिंग करके बहुत मज़ा आया. अंपायरिंग और एक्टिंग दोनों का अपना अलग ही मज़ा है.” उनका ऑन-स्क्रीन आत्मविश्वास और स्वाभाविक अधिकार उनके वर्षों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के अनुभव को दर्शाता है, जिसे उन्होंने इस गीत में दमदार अंदाज़ में रूपांतरित किया है.

लॉन्च इवेंट में फिल्म और टेलीविजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं जिनमें रजनीश दुग्गल, गुरमीत चौधरी, राजीव सेन, मिशिका चौरसिया ,विपिन भारद्वाज ,सिद्धि आहूजा ,प्रियंका सहित कई कलाकार शामिल थे. सभी ने अनिल चौधरी को उनके अभिनय डेब्यू के लिए बधाई दी और उनके नए सफर की सराहना की. गीत देखने के बाद रजनीश दुग्गल ने अनिल चौधरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने सुमन गुहा के साथ पहले भी तीन वीडियो में काम किया है और हर बार वह कुछ नया और अलग प्रस्तुत करते हैं. वहीं गुरमीत चौधरी ने भी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए गीत की प्रस्तुति की सराहना की.

निर्देशक सुमन गुहा ने लॉन्च पर उपस्थित सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और टीम के सदस्यों से सभी का परिचय कराया. उन्होंने यह भी बताया कि उनके दो और गाने जल्द ही रिलीज़ होने वाले हैं, जिनमें भी अलग और अनोखे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे. प्रोड्यूसर नरेश झा ने घोषणा की कि एपिक फिल्म्स की योजना हर महीने एक नया गीत रिलीज़ करने की है, जिससे दर्शकों को लगातार नया और ताज़ा कंटेंट मिलता रहे. “गोली तो चलेगी” के साथ अनिल चौधरी ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती. क्रिकेट के मैदान पर अपने निर्णयों से पहचान बनाने वाले अनिल चौधरी अब कैमरे के सामने भी उतनी ही मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं. उनका यह नया अध्याय दर्शकों के लिए निश्चित रूप से दिलचस्प और प्रेरणादायक साबित होगा.