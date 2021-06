अमृता अरोड़ा ने खुद को दिया 30 दिन का फिटनेस चैलेंज, इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट

उन्होंने अपने बॉक्सिंग कोच को हमेशा ही अपने साथ खड़े होने की बात लिखी है. पोस्ट में लिखा है कि अब कोई बहाना नहीं. मैं 58 किलो और 43 साल की उम्र में, देखते हैं अगले 30 दिन बाद मैं कहां होती हूं. उनकी इस पोस्ट पर बॉलीवुड में फिटनेस के लिए मशहूर मलाइका अरोड़ा खान ने अमृता को मोटिवेट करते हुए कमेंट किया कि Yes women go for it.

इसके अलावा अपने योगा इंस्ट्रक्टर सर्वेश शशी के बारे में लिखा- "इन्हें मैंने हमेशा ही अपने पीछे खड़ा पाया है." अमृता के इस चैलेंज को अब तक 9 हजार फैंस ने लाइक किया है. हाल ही में अमृता को मुंबई में एक फेमस सैलून के बाहर देखा गया था. जहां वो बेहद ही कंफर्टेबल ग्रीन कलर की जॉगर और लैपर्ड प्रिंट टॉप में नजर आई थीं. इस दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफरों ने उनके इस लुक को अपने कैमरों में कैद कर लिया.

बात अगर अमृता अरोड़ा के फिल्मी करियर की करें, तो गोलमाल रिटर्न्स, मुझसे शादी करोगी, कमबख्त इश्क जैसी उन्होंने हिट फिल्में की हैं. इसके अलावा उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही हैं. पिछले कुछ सालों से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना रखी है. इन दिनों अमृता कभी शॉपिंग करती नजर आती हैं या फिर अपनी बड़ी बहन मलाइका अरोड़ा और बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर खान के साथ पार्टीज करने के लिए खबरों में बनी रहती हैं. अमृता अरोड़ा अपने इंस्टाग्राम अकॉउंट पर अपने पति शकील और दोस्तों के साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.