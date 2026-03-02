विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

पंजाबी एक्टर एमी विर्क ने अपनी परेशानी शेयर की है. उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी इस समय UAE में हैं और इस इलाके में तनाव बना हुआ है. अपनी चिंता बताते हुए, 'किस्मत' एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर लिखा, "UAE के हालात मेरे दिल पर भारी पड़ रहे हैं.

US Israel Attack Iran News: एमी विर्क का डर और चिंता से हुआ बुरा हाल, UAE में फंसी पत्नी और बेटी
UAE में फंसी एमी विर्क की पत्नी और बेटी
नई दिल्ली:

पंजाबी एक्टर एमी विर्क ने अपनी परेशानी शेयर की है. उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी इस समय UAE में हैं और इस इलाके में तनाव बना हुआ है. अपनी चिंता बताते हुए, 'किस्मत' एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर लिखा, "UAE के हालात मेरे दिल पर भारी पड़ रहे हैं. मेरी पत्नी और मेरी 6 साल की बेटी वहीं हैं और एक पति और पिता के तौर पर ऐसे समय में इमोशनल और टेंशन में न रहना, नामुमकिन है." इस मुश्किल समय में हिम्मत दिखाते हुए  उनकी छोटी बेटी ने जो कहा उसे उन्होंने शेयर किया. उन्होंने कहा, "पापा अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी.

 मैं एक मजबूत बच्ची हूं. पापा चिंता मत करो." यह एक पिता नहीं सुनना चाहता. हर न्यूज़ अपडेट पर्सनल लगता है. हम पब्लिक लाइफ में कितने भी मजबूत बनने की कोशिश करें, आखिर में हम परिवार के लोग ही हैं." एमी विर्क ने आगे UAE सरकार और अधिकारियों का लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए शुक्रिया अदा किया. इलाके में फंसे सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए एक्टर ने उम्मीद जताई कि यह दौर भी जल्द ही खत्म हो जाएगा.  पोस्ट के आखिर में उन्होंने कहा, "साथ ही मुझे पता है कि और बहुत से परिवार इसी डर और चिंता से गुज़र रहे हैं.

 मेरी प्रार्थनाएं सिर्फ़ मेरे अपनों के लिए नहीं हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो इससे प्रभावित हुआ है. मैं UAE अधिकारियों और UAE सरकार की कोशिशों को भी मानना ​​और उनकी तारीफ करना चाहता हूं. मुझे जो बताया जा रहा है, उसके हिसाब से वे इस समय लोगों को सुरक्षित और सपोर्टेड रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. इसके लिए मैं सच में उनका शुक्रगुजार हूं. आइए, वहां शांति, स्थिरता और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहें. यह दौर जल्द ही गुजर जाए, और सभी परिवार सुरक्षित महसूस करें."
 

