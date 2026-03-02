US Israel Attack Iran News: एमी विर्क का डर और चिंता से हुआ बुरा हाल, UAE में फंसी पत्नी और बेटी

पंजाबी एक्टर एमी विर्क ने अपनी परेशानी शेयर की है. उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी इस समय UAE में हैं और इस इलाके में तनाव बना हुआ है. अपनी चिंता बताते हुए, 'किस्मत' एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर लिखा, "UAE के हालात मेरे दिल पर भारी पड़ रहे हैं. मेरी पत्नी और मेरी 6 साल की बेटी वहीं हैं और एक पति और पिता के तौर पर ऐसे समय में इमोशनल और टेंशन में न रहना, नामुमकिन है." इस मुश्किल समय में हिम्मत दिखाते हुए उनकी छोटी बेटी ने जो कहा उसे उन्होंने शेयर किया. उन्होंने कहा, "पापा अगर कुछ हुआ तो मैं अपने बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी.
मैं एक मजबूत बच्ची हूं. पापा चिंता मत करो." यह एक पिता नहीं सुनना चाहता. हर न्यूज़ अपडेट पर्सनल लगता है. हम पब्लिक लाइफ में कितने भी मजबूत बनने की कोशिश करें, आखिर में हम परिवार के लोग ही हैं." एमी विर्क ने आगे UAE सरकार और अधिकारियों का लोगों की सुरक्षा पक्का करने के लिए शुक्रिया अदा किया. इलाके में फंसे सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए एक्टर ने उम्मीद जताई कि यह दौर भी जल्द ही खत्म हो जाएगा. पोस्ट के आखिर में उन्होंने कहा, "साथ ही मुझे पता है कि और बहुत से परिवार इसी डर और चिंता से गुज़र रहे हैं.
मेरी प्रार्थनाएं सिर्फ़ मेरे अपनों के लिए नहीं हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो इससे प्रभावित हुआ है. मैं UAE अधिकारियों और UAE सरकार की कोशिशों को भी मानना और उनकी तारीफ करना चाहता हूं. मुझे जो बताया जा रहा है, उसके हिसाब से वे इस समय लोगों को सुरक्षित और सपोर्टेड रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. इसके लिए मैं सच में उनका शुक्रगुजार हूं. आइए, वहां शांति, स्थिरता और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहें. यह दौर जल्द ही गुजर जाए, और सभी परिवार सुरक्षित महसूस करें."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं