नवरात्रि के मौके पर अमिताभ बच्चन ने बांटी डांडिया और हेलमेट, वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- आईफोन देते...

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बीते कई सालों से हर रविवार को अपने फैंस को जलसा के बाहर अपनी झलक दिखाकर उन्हें तोहफा देते आ रहे हैं.

अमिताभ बच्चन ने बांटी डांडिया और हेलमेट
नई दिल्ली:

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बीते कई सालों से हर रविवार को अपने फैंस को जलसा के बाहर अपनी झलक दिखाकर उन्हें तोहफा देते आ रहे हैं. महानायक फैंस भी उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं. बिग बी अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं. ऐसे में नवरात्रि के मौके पर बिग बी ने एक बार फिर अपने फैंस को झलक दिखलाई और उन्हें उपहार भी बांटे. अमिताभ बच्चन ने इस रविवार अपने फैंस का दिन बना दिया. बिग बी ने इस बार अपने फैंस को गिफ्ट में हेलमेट और डांडिया दिए हैं. इस दौरान बिग बी सफेद कुर्ता-पायजामा में नजर आए. सोशल मीडिया पर यह नजारा तेजी से वायरल हो रहा है.


बिग बी ने बांटी डांडिया और हेलमेट
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन सफेद कुर्ता पायजामा में हैं और ऊपर नेहरू कट जैकेट पहनी हुई है और अपने फैंस से घिरे हुए हैं. बिग बी को फैंस को छाते और हेलमेट देते हुए देखा जा रहा है. इस वीडियो में बिग बी और उनके फैंस का उत्साह देखते ही बन रहा है. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर इसे लाइक कर रहे हैं. बिग बी ने अपने एक्स पोस्ट पर इस नजारे के एडिटेड वीडियो शेयर किये हैं. और लिखा है, केबीसी में "हेलमेट मैन" से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं.. जो सुरक्षा के लिए बाइक सवारों को स्वेच्छा से हेलमेट देते हैं..मेरे लिए एक सीख.. इसलिए मैंने रविवार के फैन मीट में उनका अनुसरण किया और जितने लोगों को हो सका, उन्हें डांडिया स्टिक और हेलमेट दिए.. हर दिन एक सीख है.. इस पोस्ट पर यूजर्स का क्या रिएक्शन है, चलिए जानते हैं.

यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे लगा आईफोन बांट रहे हैं. एक ने लिखा यह छाता नहीं डांडिया है'. तीसरा लिखता है, 'अमित जी ने नवरात्रि का माहौल बना रहे हैं'. चौथा लिखता है, 'आईफोन देते तो मजा ही आता जाता'. अब लोग इस पोस्ट पर ऐसे ही मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. बिग बी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह इन दिनों अपने पॉपुलर क्लासिक टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 को होस्ट कर रहे हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म वेट्टैयन में देखा गया था. इस फिल्म में वह साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आए थे. 33 साल बाद अमिताभ और रजनीकांत ने साथ में काम किया था. वहीं, अब अमिताभ बच्चन मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण में जटायु के किरदार को अपनी आवाज देंगे. 

