विज्ञापन

मिलिए बॉलीवुड के 6 खूंखार विलेन से, आखिरी वाला तो देता है कसाईनुमा मौत

बॉलीवुड में जब भी खौफनाक विलेन की बात होती है, तो कुछ चेहरे अपने आप दिमाग में घूमने लगते हैं. ये वो खलनायक हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग, लुक और डायलॉग से दर्शकों को डराने का काम किया.

Read Time: 3 mins
Share
मिलिए बॉलीवुड के 6 खूंखार विलेन से, आखिरी वाला तो देता है कसाईनुमा मौत
मिलिए बॉलीवुड के 6 खूंखार विलेन से, तीसरे वाले के तो 6 भाई थे गुंडे
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में जब भी खौफनाक विलेन की बात होती है, तो कुछ चेहरे अपने आप दिमाग में घूमने लगते हैं. ये वो खलनायक हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग, लुक और डायलॉग से दर्शकों को डराने का काम किया. इन विलेन को देखकर लोग सीटियां नहीं बजाते थे, बल्कि सन्न रह जाते थे. इनकी एंट्री के साथ ही फिल्म का माहौल बदल जाता था. खास बात ये है कि इन किरदारों को लोग आज भी एक्टर के नाम से नहीं, बल्कि रोल के नाम से याद करते हैं. आइए मिलते हैं बॉलीवुड के ऐसे ही 6 खूंखार विलेन से जिन्होंने बड़े पर्दे पर खौफ की नई परिभाषा लिखी.

गब्बर सिंह

फिल्म 'शोले' में गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान ने निभाया था. हाथ में बंदूक और चेहरे पर बेरहम हंसी के साथ गब्बर ने दर्शकों को डराना सिखाया. उसके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं. गब्बर का नाम सुनते ही खौफ अपने आप याद आ जाता है.

मोगैंबो

फिल्म 'मिस्टर इंडिया' में मोगैंबो के रोल में अमरीश पुरी नजर आए थे. ये विलेन ठंडे दिमाग से खतरनाक खेल खेलने वाला था. उसकी भारी आवाज और शातिर मुस्कान ने दर्शकों को बांधे रखा. मोगैंबो खुश हुआ वाला डायलॉग आज भी आइकॉनिक है.

कात्या

फिल्म 'घातक' में कात्या का किरदार डैनी डेन्जोंगपा ने निभाया था. इस विलेन की सबसे खास बात ये थी कि इसके साथ उसके 6 भाई थे जो गुंडे थे. कात्या का नाम सुनते ही पूरे इलाके में डर फैल जाता था. उसकी सनक और बेरहमी ने इस किरदार को बेहद खतरनाक बना दिया.

रौफ लाला

फिल्म 'अग्निपथ' में रौफ लाला के किरदार में ऋषि कपूर ने सबको चौंका दिया था. रंगीन कपड़े, अजीब हंसी और चालाक दिमाग के साथ ये विलेन अलग ही लेवल का था. रौफ लाला की हर चाल में खतरनाक इरादे छुपे होते थे. ये किरदार ऋषि कपूर के करियर का सबसे यादगार रोल बन गया.

लंगड़ा त्यागी

फिल्म 'ओमकारा' में लंगड़ा त्यागी का रोल सैफ अली खान ने निभाया था. इस किरदार ने उनकी इमेज पूरी तरह बदल दी. चालाकी, जलन और बदले की भावना से भरा ये विलेन हर सीन में असर छोड़ता था. लंगड़ा त्यागी को लोग आज भी सबसे दमदार विलेन में गिनते हैं.

रहमान डकैत

फिल्म धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना लगातार तहलका मचा रहें हैं. ये विलेन ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ही खौफ दिख जाता था. शांत दिखने वाला ये किरदार जरूरत पड़ने पर बेहद खतरनाक बन जाता था. रहमान डकैत ने फिल्म को और ज्यादा दमदार बना दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amrish Puri, Amjad Khan, Danny Denzongpa, Rishi Kapoor, Saif Ali Khan, Akshaye Khanna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com