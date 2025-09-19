विज्ञापन

वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी...,पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर ऐसा क्यों बोले अक्षय कुमार ?

जब अक्षय कुमार से उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को लेकर यह सवाल किया गया तो खिलाड़ी के मुंह से यह जवाब आया था.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की आज 19 सितंबर को को-एक्टर अरशद वारसी के साथ कोर्टरूम ड्रामा कॉमेडी फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज हो चुकी है. दर्शकों को अक्षय और अरशद की काले कोट में कोर्ट में लड़ाई बहुत गुदगुदा रही है. अक्षय और अरशद ने दर्शकों तक फिल्म को पहुंचाने के लिए जमकर प्रमोशन किया और इस बाबत वह टीवी एक फेमस शो में भी पहुंचे जहां, एक्टर ने बातों-बातों में बता दिया कि वह अपनी स्टार वाइफ ट्विंकल खन्ना से कितना 'डरते' हैं. अक्षय एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी पत्नी के साथ अपनी खट्टी-मीठी केमिस्ट्री को लेकर बोलते रहे हैं. चलिए जानते हैं, बॉलीवुड के खिलाड़ी ने अब पत्नी को लेकर अपना कौन सा डर बयां किया है.

जीरो से हीरो बने अक्षय कुमार
शो में जब अक्षय कुमार ने बताया कि जब वह सातवीं क्लास में फेल हुए तो, दर्शकों का रिएक्शन बड़ा मजेदार था, जिस पर अक्षय उनकी चुटकी लिए बगैर रह नहीं सके. अक्षय ने कहा, 'जब मैं सातवीं कक्षा में फैल हुआ था, तो इतना सुनने के बाद दर्शकों से ओ..ओओ  की आवाजें आई और अक्षय ने तपाक से कहा ओ..ओओ क्या है इसमें. फिर एक्टर ने किस्सा याद किया और बताया, 'पापा ने पूछा तू क्या करना चाहता है? तो मैंने कहा, डैडी मैं भी हीरो बनना चाहता हूं, मुझे भी इंप्रेस करना है लड़कियों को'. इसके बाद शो में अक्षय कुमार को बहुत ही चालाकी से शूटिंग सेट के 'चोर' का टैग दे दिया गया. शो में बताया गया कि अगर अक्षय से हाथ मिलाते हैं तो उसके बाद अपनी अंगूठी और घड़ी जरूर चेक कर लेनी चाहिए.
 

पत्नी के सवाल पर अक्षय की बोलती बंद
इस पर अक्षय कुमार ने शो के होस्ट से कहा, 'मैं ऐसी नस दबाऊंगा कि आपकी भी घड़ी चुरा लूंगा'. फिर अक्षय को फंसाते हुए शो के होस्ट ने पूछा कि क्या आप पत्नी की भी घड़ी निकाल लोगे? इस पर अक्षय की थोड़ी देर के लिए बोलती बंद हो गई और कहा, 'वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी'. अक्षय के चेहरे पर पत्नी का ऐसा खौफ देखने के बाद शो में मौजूद सभी दर्शकों ने जोर से ठहाके लगाए. बता दें, अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से साल 2001 में शादी रचाई थी और इस शादी से स्टार कपल के दो बच्चे आरव और नितारा हैं. आरव फिल्म इंडस्ट्री से कोसो दूर हैं और नितारा अभी छोटी बच्ची है.

