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पिछले 10 साल से अक्षय कुमार की इस फिल्म को नहीं मिली रिलीज डेट, एक तो चार साल पुरानी फिल्म

बॉलीवुड के मल्टीटैलेंटेड अभिनेता अक्षय कुमार को अपनी मेहनत और अलग-अलग भूमिकाओं के लिए दर्शक पसंद करते हैं. तीन दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं.

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पिछले 10 साल से अक्षय कुमार की इस फिल्म को नहीं मिली रिलीज डेट, एक तो चार साल पुरानी फिल्म
पिछले 10 साल से अक्षय कुमार की इस फिल्म को नहीं मिली रिलीज डेट

बॉलीवुड के मल्टीटैलेंटेड अभिनेता अक्षय कुमार को अपनी मेहनत और अलग-अलग भूमिकाओं के लिए दर्शक पसंद करते हैं. तीन दशक से ज्यादा के करियर में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. लेकिन दो ऐसी फिल्में भी हैं, जिनका ऐलान बड़े उत्साह के साथ हुआ था, मगर आज तक वे सिनेमाघरों में नहीं पहुंच सकीं. ये फिल्में अब ठंडे बस्ते में चली गई लगती हैं. पहली फिल्म है 'क्रैक'. साल 2016 में इस फिल्म की घोषणा हुई थी. निर्देशक नीरज पांडे के नाम से पहला लुक पोस्टर भी जारी किया गया था. रिलीज डेट 2017 रखी गई थी. 

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अक्षय कुमार ने छोड़ा प्रोजेक्ट

फिल्म का नाम सुनकर फैंस काफी उत्साहित हुए थे. लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी इस पर कोई नई जानकारी या अपडेट नहीं आया. शूटिंग पूरी हुई या नहीं, इस बारे में भी साफ नहीं है. अब लगता है कि यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका. दूसरी फिल्म है 'गोरखा'. इसे 2021 में अनाउंस किया गया था. निर्देशक आनंद एल राय थे और फिल्म का पहला लुक पोस्टर भी सामने आया था. लेकिन पांच साल गुजरने के बाद इस पर चुप्पी छा गई है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अक्षय कुमार ने खुद इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. अब यह फिल्म भी रिलीज की राह नहीं देख रही लगती है.

अक्षय कुमार की अगली फिल्म

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी नई फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. यह हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें वे 14 साल बाद निर्देशक प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे हैं. फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं. 'भूत बंगला' 10 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में आने वाली है. बॉलीवुड में कभी-कभी बड़े ऐलान के बाद भी प्रोजेक्ट रुक जाते हैं. स्क्रिप्ट में बदलाव, बजट की समस्या या अन्य कारणों से ऐसा हो सकता है. अक्षय कुमार जैसे व्यस्त अभिनेता के लिए कई फिल्में एक साथ चलती रहती हैं, इसलिए कुछ प्रोजेक्ट पीछे छूट जाते हैं.

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