Akhanda 2: 250 करोड़ कमाने वाली 'अखंडा' का सीक्वल इस दिन होगा रिलीज, 65 साल के हीरो के एक्शन का भौकाल

'भगवंत केसरी' फेम एक्टर नंदमूरी बालकृष्ण की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अखंडा 2' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. यह हाई-वोल्टेज एक्शन ड्रामा, जो 2021 की सुपरहिट फिल्म 'अखंडा' का सीक्वल है, अब सिनेमाघरों में 5 दिसंबर 2025 को दस्तक देगी. पहले इस फिल्म का मुकाबला पवन कल्याण की ओजी से होने की चर्चा थी, लेकिन प्रोडक्शन में देरी के कारण रिलीज को टाल दिया गया था. 123telugu वेबसाइट ने अखंडा 2 से जुड़ी ये खबर दी है. बता दें कि नंदमूरी बालकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2' को 2023 की बेस्ट तेलुगू फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था.

नंदमूरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' में सम्युक्ता मेनन मुख्य नायिका की भूमिका में हैं, जबकि आधि पिनिसेट्टी खलनायक के किरदार में नजर आएंगे. बजरंगी भाईजान फेम मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं. 'अखंडा 2' का निर्माण 14 रील्स प्लस बैनर तले राम अचंता और गोपीनाथ अचंता कर रहे हैं, जबकि एम. तेजस्विनी नंदमूरी इसे प्रस्तुत कर रही हैं. फिल्म में थमन का म्यूजिक है.

अखंडा 2 ट्रेलर

निर्देशक बोयापति श्रीनु की इस फिल्म से फैन्स को खूब उम्मीदें हैं. एक्शन फिल्म अखंडा 2021 में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन भी बोयापति श्रीनु ने किया था. लगभग 70 करोड़ रुपये की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसमें एनबीके के अलावा प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत लीड रोल में नजर आए थे. अब देखना ये है कि अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर क्या रंग दिखलाती है.