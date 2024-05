फुटबॉल के बाद अब क्रिकेट खेलते दिखेंगे अजय देवगन, इस क्रिकेटर का निभाएंगे रोल

क्रिकेट और सिनेमा का रिश्ता काफी पुराना है. यही वजह है कि क्रिकेटर्स की लाइफ पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई गई हैं. इनमें से कुछ फिल्में काफी हिट भी रहीं. अब क्रिकेट से जुड़ी एक और फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है. फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे हैं जो एक क्रिकेटर पर बेस्ड होगी. ये फिल्म उस क्रिकेटर की लाइफ पर बनाई जा रही है जिसे भारतीय क्रिकेट टीम का पहला दलित खिलाड़ी माना जाता है. इस फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे. पहले उनके नाम की चर्चा थी लेकिन अब कन्फर्म हो गया है.

किताब पर बेस्ड होगी फिल्म

ये फिल्म स्क्रिप्ट राइटर और हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा की लिखी गई किताब पर बेस्ड होगी. इसकी जानकारी खुद गुहा ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट मे दी है. इस किताब का नाम ए कार्नर आफ ए फारेन फील्ड है. जिसे लेकर तिग्मांशु धूलिया फिल्म बना रहे हैं. फिल्म में पहले दलित क्रिकेटर बालू पालवंकर और उनके भाइयों की कहानी दिखाई जाएगी.

We, @ajaydevgn @dirtigmanshu @pritisinha333 are producing Baloo Palwankar's story based on @Ram_Guha sir's book “A Corner Of A Foreign Field”. We will bring the story of this great cricketer on film soon @ABsay_ek https://t.co/u9xQxTWB7P