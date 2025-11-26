अजय देवगन से ऋतिक रोशन तक..., देओल परिवार को सांत्वना देने पहुंचे ये सितारे, धर्मेंद्र के निधन पर जताया शोक

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र के 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, बॉलीवुड से जुड़े लोग दुखी परिवार को सपोर्ट देने के लिए मुंबई में देओल के घर पहुंचे. मंगलवार को भी कई एक्टर, फिल्ममेकर और उनके पुराने साथी दिवंगत एक्टर के घर पहुंचे. शाम को, ऋतिक रोशन और उनके पिता, फिल्ममेकर-एक्टर राकेश रोशन, परिवार से मिलने गए.

राकेश रोशन का धर्मेंद्र के साथ एक प्रोफेशनल कनेक्शन था, क्योंकि उन्होंने 1983 की फिल्म तीसरी आंख में उनके साथ काम किया था. इससे पहले दोपहर में, अजय देवगन धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए घर के अंदर जाते देखे गए. फिल्ममेकर फराह खान, एक्टर अहान पांडे, साथ ही प्रोड्यूसर जैकी भगनानी और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह भी परिवार को सांत्वना देने वालों में शामिल थे.

कृति सेनन, वरुण धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीतेंद्र और रवि किशन भी उनसे मिलने आए, सभी ने अपनी संवेदनाएं जताईं और धर्मेंद्र के बच्चों - सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता, विजयता, ईशा देओल और अहाना देओल - के साथ-साथ उनकी पत्नियों प्रकाश कौर और हेमा मालिनी से मिले और सांत्वना दी.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी देओल परिवार से मिलने के लिए मौजूद थे. दिन में पहले, सैफ अली खान कुणाल कपूर और करिश्मा कपूर के साथ पहुंचे. चंकी पांडे और अनन्या पांडे भी जल्द ही उनके साथ आए.

धर्मेंद्र, जो 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे, हाल ही में सांस लेने में दिक्कत के बाद घर पर ही इलाज करा रहे थे, जिसके लिए उन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी. अपनी कमजोर हालत के बावजूद, वह अपने आखिरी दिनों तक अपनों के बीच रहे.