 जब कपिल शर्मा के शो में पहुंचे अजय देवगन के 5 हमशक्ल, सिंघम का ऐसा था रिएक्शन, वायरल वीडियो देख लोटपोट हुए यूजर्स

अगर किसी से पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमशक्ल किसके हैं, तो वो बेहिचक बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन का नाम लेगा. 6 इंच के पर्दे वाले सिनेमा में अजय देवगन के हर वैरायटी या कहें हर लुक वाले (90 के दशक से लेकर अब तक के) हमशक्ल देखने को मिल रहे हैं, जो लोगों का जमकर मनोरंजन कर रहे हैं. अजय देवगन के ये हमशक्ल इतने वायरल हुए है कि कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा ने इन्हें अपने कॉमेडी शो में बुला लिया. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में जब अजय देवगन और मृणाल ठाकुर फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की प्रमोशन के लिए पहुंचे थे तो एक्टर के अपने ही हमशक्ल को देख शर्मा गए थे और शो में आए दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गये थे.



अजय देवगन के आधा दर्जन हमशक्ल

बता दें, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के इस एपिसोड में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर खुद अजय देवगन बनकर स्टेज पर आए थे और दर्शकों को खूब हंसाया था. सुनील अकेले नहीं ही बल्कि अजय देवगन के आधे दर्जन हमशक्ल लेकर स्टेज पर पहुंचे थे, जिन्हें देख शो में खूब हल्ला मचा था, यहां तक कि खुद अजय देवगन भी अपने हमशक्ल को देखकर शॉक्ड हो गये थे और चेहरे पर हल्की-हल्की मुस्कान लिए उस पल को एन्जॉय कर रहे थे. इस एपिसोड में अजय की अलग-अलग फिल्मों के लुक में ये हमशक्ल स्टेज पर पहुंचे थे, जिन्हें देख खुद अजय भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे. जब सोशल मीडिया पर इस एपिसोड का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों के भी हंस-हंस कर पेट में दर्द हो गया.



यूजर्स के कमेंट्स हैं बड़े मजेदार

अब अजय देवगन के हमशक्ल के इस वायरल वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. इस पर यूजर ने लिखा है, 'चमकीला कोट वाला पूरा का पूरा अजय देवगन लग रहा है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अजय देवगन के सभी हमशक्ल को इकट्ठा कर इनका अलग देख बना डालो'. तीसरे लिखता है, 'अजय देवगन थूकते हैं और दूसरा अजय पैदा हो जाता है'. चौथा यूजर लिखता है, 'दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार अजय देवगन की हो रही है'. एक और लिखता है, 'पाकिस्तान से ज्यादा आबादी अजय देवगन के हमशक्ल की है'. अजय देवगन के हमशक्ल के वायरल वीडियो 2 लाख से ज्यादा लाइक आए हैं.