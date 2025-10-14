विज्ञापन

अभिषेक बच्चन की अवार्ड फंक्शन में इमोशनल स्पीच से पिघलीं ऐश्वर्या राय, कर दिया पोस्ट, इशारों में जताया प्यार

अभिषेक जब स्टेज पर अवार्ड लेने पहुंचे तो इमोशनल हो गए. स्टेज पर उन्होंने रूंधे हुए गले से इमोशनल स्पीच दी. अवार्ड की जीत की खुशी एक्टर के चेहरे पर साफ झलक रही थी और इस दौरान उन्होंने अपनी स्टार वाइफ ऐश्वर्या राय को भी याद किया.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानि अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपने 25 साल के फिल्मी करियर में बेस्ट एक्टर का पहला फिल्मफेयर अवार्ड जीता है. एक्टर को यह अवार्ड उनकी मौजूदा साल में रिलीज हुई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला है. इस फिल्म में अभिषेक ने एक बीमार पिता और सिंगल पेरेंट्स की भूमिका अदा की थी. इस अवार्ड को अभिषेक बच्चन ने कार्तिक आर्यन के साथ साझा किया है. अभिषेक जब स्टेज पर अवार्ड लेने पहुंचे तो इमोशनल हो गए. स्टेज पर उन्होंने रूंधे हुए गले से इमोशनल स्पीच दी. अवार्ड की जीत की खुशी एक्टर के चेहरे पर साफ झलक रही थी और इस दौरान उन्होंने अपनी स्टार वाइफ ऐश्वर्या राय को भी याद किया.

अभिषेक की इमोशनल स्पीच

एक्टर ने अपने स्पीच में कहा, 'इस अवार्ड को पाने के लिए पूरे 25 साल लगे हैं, मुझे याद भी नहीं है कि इस अवार्ड के लिए मैं कितनी बार स्पीच प्रैक्टिस कर चुका हूं, हमेशा से मेरा यह सपना रहा है, इस वक्त मैं बहुत इमोशनल हूं और ऐश्वर्या-आराध्या मुझे मेरे सपनों के पीछे भागने देने के लिए आपका शुक्रिया अदा, आपके इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप दोनों के बिना यहां तक पहुंच पाना मुश्किल था'. अभिषेक की विनिंग स्पीच के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसे अभिषेक बच्चन की इस स्पीच से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, ऐश हाल ही मे पेरिस फैशन वीक 2025 में गई थीं और वहां की तस्वीरें शेयर कर उन्होंने एक पोस्ट डाला है.
 

फैंस को भाई ऐश्वर्या की तस्वीरें

इस पोस्ट में ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड स्टार्स के डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ब्लैक रंग का खूबसूरत कॉस्ट्यूम पहना हुआ है. ऐश्वर्या राय का यह पोस्ट अभिषेक के अवार्ड जीतने के बाद आया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या ने इशारों-इशारों में स्टार हसबैंड के लिए प्यार जताया है. इस तस्वीरों पर अब ऐश के फैंस के भी रिएक्शन आ रहे हैं. ऐश्वर्या के इस पोस्ट को उनके 4.50 लाख से ज्यादा फैंस ने लाइक कर लिया है. इसमें भूमि पेडनेकर ने क्वीन कमेंट किया है, वहीं, एक्ट्रेस के फैंस उनकी तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.



 

