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हेमा मालिनी के छोटे दामाद की 6 फोटो, फैंस को याद आए यंग ही-मैन, धर्मेंद्र की लाडली को ईशा देओल की शादी में हुआ था प्यार

ईशा देओल के एक्स हस्बैंड को तो आप सब जानते ही हैं. लेकिन आज हम आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के छोटे दामाद से मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे उनकी छोटी बेटी अहाना को बहन ईशा देओल की शादी में प्यार हो गया था.

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हेमा मालिनी के छोटे दामाद की 6 फोटो, फैंस को याद आए यंग ही-मैन, धर्मेंद्र की लाडली को ईशा देओल की शादी में हुआ था प्यार
हेमा मालिनी के दामाद और अहाना देओल के पति हैं वैभव वोहरा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना देओल भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रहती है. खासतौर पर उनके पति वैभव वोहरा, जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अपने प्रोफेशनल करियर में एक बड़ा नाम हैं. अहाना देओल ने साल 2014 में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड वैभव वोहरा से शादी की थी. वैभव दिल्ली के एक सफल बिजनेसमैन हैं और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स व एविएशन सेक्टर में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है.

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वैभव वोहरा इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं. इसके अलावा, वह एविएशन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए साउथ एशिया के रीजनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं. यह नेटवर्क दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एयर कनाडा के लिए फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में काम करता है.

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वैभव वोहरा की पढ़ाई-लिखाई भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने अमेरिका के प्रतिष्ठित बॉबसन कॉलेज से अपनी शिक्षा हासिल की है, जो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना जाता है. यही वजह है कि वह अपने करियर में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज एक स्थापित बिजनेसमैन के तौर पर पहचाने जाते हैं.

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अगर दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो अहाना और वैभव की पहली मुलाकात बेहद खास मौके पर हुई थी. यह मुलाकात उनकी बड़ी बहन ईशा देओल की शादी के दौरान हुई थी. ईशा देओल ने साल 2012 में भरत तख्तानी से शादी की थी, और इसी शादी में वैभव वोहरा भी शामिल हुए थे. यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. 

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कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने 2 फरवरी 2014 को शादी कर ली. उनकी शादी पंजाबी और तमिल दोनों रीति-रिवाजों से संपन्न हुई थी. शादी के बाद अहाना और वैभव की फैमिली लाइफ भी काफी खुशहाल रही है. कपल के तीन बच्चे हैं- एक बेटा डेरियन और जुड़वां बेटियां एस्ट्रिया और एडिया. 

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अहाना अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हैं और लाइमलाइट से दूर एक सादगी भरी जिंदगी जी रही हैं. वहीं वैभव अपने बिजनेस और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हुए भी परिवार को पूरा समय देते हैं. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के परिवार में आए इस नॉन-फिल्मी दामाद ने अपने काम और व्यवहार से सभी का दिल जीता है. वैभव वोहरा न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन हैं, बल्कि एक जिम्मेदार पति और पिता भी हैं. यही वजह है कि अहाना देओल आज अपने परिवार के साथ एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी रही हैं.

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कुल मिलाकर, जहां एक तरफ बॉलीवुड की चकाचौंध है, वहीं दूसरी ओर अहाना देओल और उनके पति वैभव वोहरा की यह सादगी भरी और सफल जिंदगी लोगों के लिए एक अलग ही मिसाल पेश करती है.

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