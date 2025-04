अनपढ़ बेवकूफ... पूर्व पाकिस्तानी अधिकारी के अदनान सामी की भारतीय राष्ट्रीयता पर उठाए सवाल, सिंगर ने दिया करारा जवाब

सिंगर अदनान सामी ने पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी के उनकी भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए कड़ी आलोचना करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. दरअसल, एक्स (पहले ट्विटर) पर एक भारतीय पत्रकार ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए भारत सरकार के निर्देश की खबर दी, जिसके बाद फवाद चौधरी ने पूछा, अदनान सामी का क्या, जिसके बाद इसी ट्वीट का जवाब देते हुए सिंगर ने एक पोस्ट शेयर किया और उन्हें अनपढ़ मूर्ख बताया है.

अदनान सामी ने लिखा, इस अनपढ़ बेवकूफ को कौन बताएगा! इसके साथ सिंगर ने हंसने वाला इमोजी शेयर किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अदनान सामी को दिसंबर 2015 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और पढ़ाई भी वहीं से की. जबकि पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं.

Who's going to tell this illiterate idiot!!😂 https://t.co/OoH4w5iPQ3