विज्ञापन

फिल्मों में बनी दादी, निभाया नेगेटिव रोल, सुषमा सेठ की रियल बेटी को देख फैंस को लगा झटका, बोले- कितना हसीन चेहरा

एक्ट्रेस सुषमा सेठ को कई फिल्मों में देखा गया है. उन्होंने कभी मां बनकर तो कभी वैम्प बनकर लोगों का दिल जीता.

Read Time: 2 mins
Share
फिल्मों में बनी दादी, निभाया नेगेटिव रोल, सुषमा सेठ की रियल बेटी को देख फैंस को लगा झटका, बोले- कितना हसीन चेहरा
सुषमा सेठ की बेटी की फोटो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और टेलीविजन की दिग्गज अदाकारा सुषमा सेठ ने 90 साल पूरे कर लिए हैं. उन्हें आज भी दर्शक शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम' में राहुल की दादी और ‘कल हो ना हो' में लाजो के किरदार के लिए खास तौर पर याद करते हैं. इस खास मौके पर उनकी बेटी और जानी-मानी एक्ट्रेस दिव्या सेठ शाह ने अपनी मां के लिए एक बेहद भावुक और प्यार भरा पोस्ट शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रहा है.

बेटी का प्यार भरा संदेश

दिव्या सेठ शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कैरोसेल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनकी मां सुषमा सेठ, खुद दिव्या, उनकी दिवंगत बेटी मिहिका शाह, परिवार और करीबी दोस्तों की तस्वीरें शामिल हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, “आज और हर दिन हम आपको सेलिब्रेट करते हैं, मां. आपकी ईमानदारी, आपका टैलेंट, आपकी हमदर्दी, आपकी समझ और हर ज़िंदगी में आपका प्यार– हम आपके हैं. 90.”

सुषमा सेठ का दशकों लंबा करियर

सुषमा सेठ पिछले कई दशकों से फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रही हैं. उन्होंने मां, दादी और मजबूत महिला किरदारों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उनकी एक्टिंग सादगी, गरिमा और भावनात्मक गहराई के लिए जानी जाती है, जिसने उन्हें हर पीढ़ी का पसंदीदा बना दिया.
 

दिव्या सेठ की वापसी और स्ट्रगल

दिव्या सेठ शाह हाल ही में अपनी बेटी मिहिका के निधन के बाद दोबारा काम पर लौटी हैं. उन्होंने अपने पहले शूट के दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें अपने डर, टूटन और हिम्मत को शब्दों में बयां किया. उन्होंने लिखा कि बेटी के बिना सेट पर जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही जीने का एकमात्र रास्ता है.

मिहिका शाह का निधन

दिव्या सेठ शाह की 23 वर्षीय बेटी मिहिका शाह का 5 अगस्त 2024 को मुंबई में निधन हो गया था. एक छोटी बीमारी, तेज बुखार और दौरे के बाद उनका अचानक जाना पूरे परिवार और फिल्म-टीवी इंडस्ट्री के लिए गहरा सदमा था.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sushma Seth, Actress Sushma Seth, Divya Seth, Divya Seth Photo, Divya Seth News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com