ऐश्वर्या की तरह खूबसूरत वो एक्ट्रेस, जिसने सहेली के पति से की शादी, फिर उसी पति ने दिलीप कुमार की बहन के लिए दिया धोखा, बेटी बनी अमिताभ की बहन, दामाद था डॉन

इस एक्ट्रेस की जब बेटी हुई तो इसके मशहूर पति ने चौथी शादी रचा ली और इसके बाद एक्ट्रेस के करियर ने दम तोड़ दिया.

सहेली के पति को सेट पर दिल दे बैठी थी ये शादीशुदा एक्ट्रेस
मुगल-ए-आजम फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी. अगर हां, तो आपने इस फिल्म का मशहूर गाना 'तेरी महफिल में' भी जरूर सुना होगा. दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म के इस गाने में आपका ध्यान उस एक्ट्रेस पर भी गया होगा, जिस पर यह गाना फिल्माया गया था. बात कर रहे हैं निगार सुल्ताना की, जो खूबसूरती में मधुबाला से जरा भी कम नहीं थीं. लेकिन शादीशुदा होते हुए वह बड़ी गलती कर बैठीं. मुगल-ए-आजम हिंदी सिनेमा के लिए एक अमर फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के बाद निगार की जिंदगी सामान्य नहीं रह पाई. उनकी लाइफ में ऐसा भूचाल आया, जो उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना.

यहां एक्ट्रेस का पहला ब्रेक
निगार सुल्ताना का जन्म 21 जून 1932 को हैदराबाद में हुआ था. वह 5 भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं. निगार के पिता निजाम स्टेट आर्मी में मेजर थे. वह 10 साल की थीं, जब उनके पिता का निधन हो गया था. निगार का बचपन से ही फिल्मों में रुझान था और पिता की मौत के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया. साल 1946 में आई फिल्म रंगभूमि में उन्हें मौका मिला. फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन निगार की किस्मत काम कर गई. जब राज कपूर की नजर निगार पर पड़ी तो उन्होंने साल 1948 में आई फिल्म आग में उन्हें काम दिया. इसके बाद निगार के लिए आगे के सभी रास्ते साफ हो गए. पतंगा, बाजार, शीश महल, दमन और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में काम किया.

एक्ट्रेस ने रचाई दूसरी शादी
फिल्म इंडस्ट्री में निगार की मुलाकात मशहूर पाकिस्तानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एसएम यूसुफ से हुई. पहली मुलाकात प्यार में बदली और एक्ट्रेस ने अपने पीक करियर में उनसे शादी रचा ली, लेकिन शादी के बाद निगार अपनी सहेली सितारा देवी के पति को दिल बैठीं. सितारा के पति के आसिफ थे, जो कि मुगल ए आजम के डायरेक्टर थे. सितारा ने ही पति के.आसिफ को मुगल ए आजम के गाने 'तेरी महफिल में' के लिए निगार को लेने कहा था. आसिफ ने निगार को देखते ही उन्हें यह रोल ऑफर कर दिया. इधर, निगार के पति इसके खिलाफ थे, लेकिन एक्ट्रेस नहीं मानी. निगार के सामने उनके पति ने दो ऑप्शन रख दिए या तो शादी बचाओ या फिर फिल्मों में काम. एक्ट्रेस ने दूसरा विकल्प चुना.

ऐसे हुआ करियर खत्म

इधर, सेट पर निगार और आसिफ की नजरे मिलती रहीं और प्यार हो गया. फिर शूटिंग खत्म होते ही दोनों ने शादी रचा ली. इस शादी से निगार को एक बेटी हुई और कुछ समय बाद आसिफ ने चौथी शादी रचा ली. सितारा ने आसिफ को छोड़ दिया, लेकिन निगार ने कानूनी लड़ाई लड़ी. आसिफ ने कोर्ट की लड़ाई में निगार को तलाक दे दिया और विवादों में आने के बाद निगार का करियर पूरी तरह खत्म हो गया. निगार का 21 अप्रैल 2000 में 67 साल की उम्र में निधन हुआ था. 

हिना ने डॉन से की शादी 

  निगार सुल्ताना और डायरेक्टर के आसिफ की बेटी हिना कौसर ने अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से शादी की थी. 1970 में आई फिल्म 'होली आई रे' से हिना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद अगले ही साल 9 मार्च, 1971 को उनके पिता की मौत हो गई थी. कुछ सालों तक काम करने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन से कर ली शादी...
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

