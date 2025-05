कभी हफ्ते के 140 रुपये कमाता था ये एक्टर, 70 करता था खर्च और 70 भेजता था घर, आज एक फिल्म के लेता है आठ करोड़

तमिल सिनेमा के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सूरी ने हाल ही में अपने जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी साझा की, जो उनके संघर्ष और सफलता के सफर को दर्शाती है. एक वीडियो में सूरी ने बताया कि कैसे उन्होंने 1993 में तिरुपुर में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. सूरी इस वीडियो में कह रहे हैं, '1993 में मैं काम के लिए तिरुपुर आया था. वहां मैंने एक व्यक्ति के साथ काम किया. हम दोनों तमिलनाडु के पल्लादा रोड के पास रहते थे और काम करते. उस समय दिहाड़ी मात्र 20 रुपये थी, जिससे हफ्ते में 140 रुपये की कमाई हो जाती थी. इनमें से 70 रुपये मैं खर्च करता था और बाकी 70 रुपये मैं अपने घर भेज देता था.' आज उनकी एक फिल्म की फीस आठ करोड़ रुपये बताई जाती है.

एक्स पर मौजूद इस वीडियो में, सूरी ने उन मालिकों के नाम भी बताए, जिनके लिए उन्होंने काम किया. उन्होंने कहा, 'मालिकों के नाम सेल्वन, बावलन थे, और तीनों ही अच्छे लोग थे. वे हमारी अच्छी तरह से देखभाल करते थे.' हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि जीवन में कठिन समय में तिरुपुर में उनका पहला नौकरी का अनुभव था, जिसने उन्हें जीवन के कई सबक सिखाए.

"I stated as a daily Wager in Tiruppur & my wages was ₹20 per day. Weekly I get ₹140, I will spend ₹70 & send back ₹70 to my home. I got to learn about the life lessons there"



