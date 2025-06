आमिर खान ने अपनी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों का दिया जवाब, बोले- "मेरी फिल्म सरफरोश में पहली बार पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लिया गया...

आमिर खान उस समय लोगों की नजरों में आए, जब उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के एक हफ्ते बाद अपनी प्रतिक्रिया दी. आमिर खान का बयान उनकी फिल्म सितारे जमीन पर के ट्रेलर रिलीज होने से सिर्फ 12 घंटे पहले आया. फिल्म की रिलीज से पहले आमिर खान ने रजत शर्मा के शो आप की अदालत में बातचीत के दौरान अपनी देशभक्ति पर बात की. बातचीत के दौरान आमिर खान ने खुलासा किया कि 1999 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सरफरोश भारतीय फिल्म इतिहास की पहली फिल्म थी, जिसमें पाकिस्तान और आईएसआई का नाम बिना किसी विकल्प के इस्तेमाल किया गया था.

🚨 MASSIVE REVELATION by Aamir Khan!



Before 1998, Censor Board banned naming Pakistan as a terror sponsor in films — filmmakers were forced to say "Padosi Mulk"! 😱



🇮🇳 1999's Sarfarosh was the FIRST to break the silence — under PM Atal Bihari Vajpayee! pic.twitter.com/KJMMHcgylr