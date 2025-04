पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर पहुंचे आमिर खान के ये कोस्टार, बोले- मैं आतंकियों को बताना चाहता हूं कि...

रंग दे बसंती और ऐसी कई फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए मशहूर एक्टर अतुल कुलकर्णी पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घूमने गए. एक्टर ने अपनी कश्मीर विजिट की झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कश्मीर ट्रिप का आनंद लेते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की. फोटो में एक्टर को एक बेंच पर बैठे देखा जा सकता है. इसके बैकग्राउंड में 'पहलगाम' लिखा हुआ है. उनके अलावा कुछ दूसरे टूरिस्ट भी वहां घूमते दिख रहे हैं. अतुल ने सभी से कश्मीर घूमने की अपील की. एएनआई से खास बातचीत में अतुल ने कहा, 22 अप्रैल को जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थे. पूरा देश पूरा देश बहुत दुखी है.

उन्होंने आगे कहा, जब ये हुआ, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में. तब से मैं सोच रहा था कि हम हमेशा जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो क्या करते हैं? तो हम ये करते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख देते हैं. कुछ दोस्तों से बातें करते हैं. व्हाट्सऐप भेज देते हैं यहां-वहां. मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूं. कुछ रियल एक्शन...मैंने पढ़ा कि यहां कि 90 पर्सेंट बुकिंग्स कैंसल हो चुकी हैं. मुझे लगा कि ये जो आतंकवादी हैं ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमें..कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत. मैंने सोचा भाई ये तो नहीं होगा ये हमारा कश्मीर है. ये हमारा देश है हम तो आएंगे भाई. हम आपकी बात नहीं सुनेंगे. मुझे लगता है कि हमें यही जवाब देना चाहिए. मुझे लगा कि मैं ये संदेश बॉम्बे में बैठकर नहीं दे सकता मुझे यहां आना चाहिए. लोगों को बताना चाहिए कि मैं आया हूं आप भी आइए.

#WATCH | Pahalgam, J&K: On #PahalgamTerroristAttack, Actor Atul Kulkarni says "The incident that took place on 22nd April has made the entire country sad...I read that 90% of bookings have been cancelled here. The message that the terrorists are giving is not to come to Kashmir.… pic.twitter.com/nPTLtGSxw6