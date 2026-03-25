विज्ञापन
WAR UPDATE

धुरंधर 2 के शोर के बीच बंपर कमाई कर रही ये छोटी फिल्म, 20 करोड़ के बजट में कमा डाले 89 करोड़

Aadu 3 Box Office Collection: एक तरफ देश ही क्या दुनिया भर में रणवीर सिंह के लीड रोल वाली धुरंधर 2 की बॉक्स ऑफिस की चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ एक मलयालम फिल्म चुपचाप अपना काम किए जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर 2 के शोर के बीच बंपर कमाई कर रही ये छोटी फिल्म, 20 करोड़ के बजट में कमा डाले 89 करोड़
Aadu 3 Box Office Collection
Social Media
नई दिल्ली:

Aadu 3 Box Office Collection: धुरंधर 2 के शोर के बीच एक छोटी सी मलयालम ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. 82.50 करोड़ रुपये के जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म ने अपने पहले सोमवार (23 मार्च) को कुल कमाई में 6.40 करोड़ रुपये और जोड़ लिए. इस फैंटेसी कॉमेडी एंटरटेनर ने अपने 5 दिनों के थिएट्रिकल रन में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपनी कुल 88.90 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

इसमें से लगभग 31 करोड़ रुपये अकेले केरल से आए, जबकि बाकी 58 करोड़ रुपये दूसरे मार्केट से आए हैं. जयसूर्या की यह फिल्म मिडिल ईस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, भले ही पश्चिम एशिया में हालात बहुत अच्छे न हों.

Latest and Breaking News on NDTV

मौजूदा रुझानों के आधार पर, यह मलयालम फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह तैयार है. उम्मीद है कि यह इस हफ्ते के आखिर तक इस आंकड़े को पार कर लेगी. इसके बाद यह कितनी आगे जा पाएगी, यह इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि फिल्म दूसरे और तीसरे हफ्ते में कैसा परफॉर्म करती है.

यह भी पढ़ें: धुरंधर 2 एक्टर आर माधवन ने मांगी माफी, इस सीन की वजह से लगे थे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप

Aadu 3 की डे वाइज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन

डे 1    18.00 करोड़ रुपये
डे 2    24.65 करोड़ रुपये
डे 3    23.65 करोड़ रुपये
डे 4    16.20 करोड़ रुपये
डे 5    6.40 करोड़ रुपये

Aadu 3 में जयसूर्या, साइजू कुरुप, विनायकन, सनी वेन, धर्मजन बोलगाटी, विजय बाबू, भगत मैनुअल और हरिकृष्णन लीड रोल में हैं. ये सभी पिछली फिल्मों वाले अपने ही किरदारों को दोहरा रहे हैं. इसके अलावा एक्टर एलेया बॉर्न और कृष्णा जीव नए किरदारों के रूप में इस कलाकारों की टोली में शामिल हुए हैं, जबकि वेदिका एक डांस नंबर में नजर आई हैं. मिधुन मैनुअल थॉमस की लिखी और डायरेक्शन में बनी यह फैंटेसी कॉमेडी फिल्म विजय बाबू और वेणु कुन्नप्पिल्ली के 'फ्राइडे फिल्म हाउस' और 'काव्या फिल्म कंपनी' के बैनर तले बनाई गई है.

यह भी पढ़ें: धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच धुरंधर का जलवा बरकरार, सात समंदर पार एनबीए मैच में गूंजा फिल्म का ये गाना

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aadu 3, Aadu 3 Box Office Collection, Aadu 3 Cast, Aadu 3 Budget, Aadu 3 World Wide Box Office Collection, Dhurandhar 2 Box Office Colleciton
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com