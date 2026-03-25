धुरंधर 2 के शोर के बीच बंपर कमाई कर रही ये छोटी फिल्म, 20 करोड़ के बजट में कमा डाले 89 करोड़

Aadu 3 Box Office Collection: धुरंधर 2 के शोर के बीच एक छोटी सी मलयालम ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. 82.50 करोड़ रुपये के जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म ने अपने पहले सोमवार (23 मार्च) को कुल कमाई में 6.40 करोड़ रुपये और जोड़ लिए. इस फैंटेसी कॉमेडी एंटरटेनर ने अपने 5 दिनों के थिएट्रिकल रन में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपनी कुल 88.90 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

इसमें से लगभग 31 करोड़ रुपये अकेले केरल से आए, जबकि बाकी 58 करोड़ रुपये दूसरे मार्केट से आए हैं. जयसूर्या की यह फिल्म मिडिल ईस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, भले ही पश्चिम एशिया में हालात बहुत अच्छे न हों.

मौजूदा रुझानों के आधार पर, यह मलयालम फिल्म दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह तैयार है. उम्मीद है कि यह इस हफ्ते के आखिर तक इस आंकड़े को पार कर लेगी. इसके बाद यह कितनी आगे जा पाएगी, यह इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि फिल्म दूसरे और तीसरे हफ्ते में कैसा परफॉर्म करती है.

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Aadu 3 की डे वाइज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन

डे 1 18.00 करोड़ रुपये

डे 2 24.65 करोड़ रुपये

डे 3 23.65 करोड़ रुपये

डे 4 16.20 करोड़ रुपये

डे 5 6.40 करोड़ रुपये

Aadu 3 में जयसूर्या, साइजू कुरुप, विनायकन, सनी वेन, धर्मजन बोलगाटी, विजय बाबू, भगत मैनुअल और हरिकृष्णन लीड रोल में हैं. ये सभी पिछली फिल्मों वाले अपने ही किरदारों को दोहरा रहे हैं. इसके अलावा एक्टर एलेया बॉर्न और कृष्णा जीव नए किरदारों के रूप में इस कलाकारों की टोली में शामिल हुए हैं, जबकि वेदिका एक डांस नंबर में नजर आई हैं. मिधुन मैनुअल थॉमस की लिखी और डायरेक्शन में बनी यह फैंटेसी कॉमेडी फिल्म विजय बाबू और वेणु कुन्नप्पिल्ली के 'फ्राइडे फिल्म हाउस' और 'काव्या फिल्म कंपनी' के बैनर तले बनाई गई है.

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