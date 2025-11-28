शोले को रिलीज हुए 50 साल, 15 मशहूर एक्टर्स ने कहा दुनिया को अलविदा, जानें कौन हैं वो

रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में 50 साल पहले आई फिल्म ‘शोले' अब भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है. ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म इतिहास का ऐसा चैप्टर है, जो कभी बंद नहीं होता. ‘शोले' के किरदार, उनके संवाद, गाने और उसका ड्रामा, सब आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने रिलीज के वक्त थे. लेकिन दुख की बात ये है कि इस फिल्म को पर्दे पर जादुई बनाने वाले कई कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे. हाल ही में फिल्म के अहम किरदारों में से एक और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का भी निधन हो गया, जिसके बाद ‘शोले' के चाहने वालों के लिए ये भावुक पल बन गया. एक-एक कर इस फिल्म के 15 सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है.

एक एक कर अलविदा कह गए ‘शोले' के सितारे

‘शोले' में ठाकुर की भूमिका निभाने वाले संजीव कुमार सबसे पहले ये दुनिया छोड़कर गए थे. उनका निधन 6 नवंबर 1985 को हुआ. इसके बाद 1992 में गब्बर सिंह का आइकॉनिक किरदार निभाने वाले अमजद खान की मौत ने पूरे सिनेमा जगत को हिला दिया. शोले के कई सह कलाकार, जैसे असरानी (अंग्रेजों के जमाने के जेल) मैक मोहन (सांभा), ए.के. हंगल (इमाम साहब), जगदीप (सूरमा भोपाली) और विजू खोटे जैसे नाम भी वक्त के साथ विदा होते गए. बसंती की मौसी बनी लीला मिश्रा समेत कई कलाकार दुनिया को अलविदा कह गए हैं. धर्मेंद्र, जिन्होंने वीरू का जोशीला किरदार निभाया था, 24 नवंबर 2025 को दुनिया से विदा हो गए.

‘शोले' सिर्फ फिल्म नहीं, एक एहसास है

आज भी जब टीवी पर ‘शोले' आती है, तो लोग चैनल बदलने की हिम्मत नहीं कर पाते. जय-वीरू की दोस्ती, ठाकुर का दर्द, बसंती की मस्ती और गब्बर का खौफ, हर किरदार लोगों की यादों में बसता है. भले ही अब इस फिल्म के कई सितारे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कला और जज्बात पर्दे पर उतारे, वो हमेशा अमर रहेंगे. जो ये याद दिलाते रहेंगे कि ‘शोले' का जादू कभी खत्म नहीं होगा. क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो हमारी यादों में जिंदा रहेंगे.