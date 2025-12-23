विज्ञापन

2025 WORLDWIDE BOX OFFICE: इन 5 फिल्मों ने दुनियाभर में की जबरदस्त कमाई, पहले नंबर पर India नहीं China की है ये फिल्म

इस बार बॉक्स ऑफिस (Box office collection) पर पैसों के मामले में बाजी एक ऐसी फिल्म ने मारी है, जिसने न केवल भारत बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. तो आइए जानते हैं उस फिल्म का नाम, बजट और वर्ल्डवाइड कमाई...

Read Time: 3 mins
Share
2025 WORLDWIDE BOX OFFICE: इन 5 फिल्मों ने दुनियाभर में की जबरदस्त कमाई, पहले नंबर पर India नहीं China की है ये फिल्म
चीन की फिल्म Ne Zha 2 ने बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश.

5 Highest Grossing Films 2025  : इस साल बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्मों की लाइन लगी रही, जिन्होंने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि कमाई के भी सारे रिकार्ड तोड़ दिए. इस बार बॉक्स ऑफिस (World Wide Box office collection) पर पैसों के मामले में बाजी एक ऐसी फिल्म ने मारी है, जिसने न केवल भारत बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. तो आइए जानते हैं उस फिल्म का नाम, बजट और वर्ल्डवाइड कमाई...

Ne Zha 2 ने बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश

Latest and Breaking News on NDTV

यू यांग (YU Yang) द्वारा निर्देशित फिल्म ने झा 2 (Ne Zha 2) का बजट 80 मिलियन था और वर्ल्ड वाइड कमाई 2.216 बिलियन की है. इसी के साथ चाइना की यह फिल्म दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज हो गई है. Ne Zha 2 को आईएमडीबी (IMDB) ने 8.0/10 की रेटिंग दी है. यह फिल्म 29 जनवरी 2025 को रिलीज की गई थी. 

दूसरे नंबर पर -  Lilo & Stitch

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरे नंबर पर आती है डीन फ्लेशर कैंप (Dean Fleischer Camp) के निर्देशन में बनी अमेरिका की फिल्म 'लिलो एंड स्टिच' (Lilo & Stitch). यह फिल्म 100 मिलियन में बनकर तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाई 1.038 बिलियन की हुई. 23 मई 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDB) पर 6.7/10 रेटिंग मिली है. 

तीसरे नंबर पर - A mine craft movie

Latest and Breaking News on NDTV

तीसरे नंबर पर भी अमेरिका की ही फिल्म है, जिसका नाम है 'अ माइनक्राफ्ट मूवी' (A mine craft movie) जिसका बजट 150 मिलियन था और कमाई इसने 958.1 मिलियन की. जेरेड हेस (Jared Hess) के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDB)ने 5.6 /10 की रेटिंग दी है. यह फिल्म 04 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी. 

चौथे नंबर पर है - Jurassic World:Rebirth

Latest and Breaking News on NDTV

चौथे नंबर पर है फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड:रिबर्थ' (Jurassic World:Rebirth). इस फिल्म का निर्देशन गैरेथ एडवर्ड्स (Gareth Edwards)ने किया है. यह फिल्म 180–225 मिलियन बजट में बनकर तैयार हुई और कमाई इसने वर्ल्डवाइड 869.1 मिलियन की. बता दें इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDB) ने 5.9/10 की रेटिंग दी है. यह फिल्म 2 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में आई थी.

पांचवे नंबर पर है - How to Train Your Dragon

Latest and Breaking News on NDTV

पांचवे नंबर पर आती है फिल्म 'हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन' (How to Train Your Dragon). यह फिल्म भी अमेरिका की है जिसका डायरेक्शन डीन डेब्लोइस (Dean DeBlois) ने किया है. इस फिल्म का बजट 150 मिलियन का था और कमाई इसने वर्ल्डवाइड 636.3 मिलियन की है. इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDB) ने 7.8/10 की रेटिंग दी है. बता दें यह फिल्म 13 जून 2025 को रिलीज हुई थी. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
2025 WORLDWIDE BOX OFFICE, 5 Highest Grossing Films Of The Year
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com