वो फिल्म, जो आई 44 साल पहले...शोले को भी कर दिया था ढेर, 3 करोड़ में कमाए 16 करोड़, हिला था बॉक्स ऑफिस

बॉलीवुड में जब भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात होती है, तो अक्सर ‘शोले' का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 44 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई थी, जिसने ‘शोले' को भी कमाई के मामले में टक्कर दी थी. हम बात कर रहे हैं साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म ‘क्रांति' की, जिसने अपने समय में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड हिला दिए थे. ‘क्रांति' को मनोज कुमार ने डायरेक्ट किया था और इसमें दिलीप कुमार, शशि कपूर, मनोज कुमार, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे. यह फिल्म ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई पर आधारित थी. फिल्म की कहानी, देशभक्ति से भरपूर डायलॉग्स और जोरदार म्यूजिक ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

तोड़ दिया था 'शोले' का रिकॉर्ड

बताया जाता है कि ‘क्रांति' का बजट करीब 3 करोड़ रुपये था, जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ा था. लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 16 करोड़ रुपये की कमाई की, जो अपने समय के लिए एक बड़ी बात थी. इस फिल्म ने ‘शोले' की कमाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था और देशभर में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था. फिल्म ने न सिर्फ आर्थिक रूप से सफलता हासिल की, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई.

दिलीप कुमार ने किया था कमबैक

खासकर दिलीप कुमार की वापसी को लेकर लोगों में भारी उत्साह था, क्योंकि यह उनकी लंबे समय बाद किसी मेगा बजट फिल्म में वापसी थी. आज भी जब क्लासिक फिल्मों की चर्चा होती है, तो ‘क्रांति' को जरूर याद किया जाता है. यह फिल्म एक मिसाल है कि कैसे कंटेंट, स्टार पावर और देशभक्ति का संगम बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर सकता है.