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3080 करोड़ की फिल्म दे चुके डायरेक्टर की फेवरेट है भारत की ये 71 साल पुरानी मूवी, बोले-इसने मुझे हैरान कर दिया

अगर आप सोच रहे हैं कि 3080 करोड़ कमाने वाली ये फिल्म कौनसी है तो बता दें कि क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी द ओडिसी है.

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3080 करोड़ की फिल्म दे चुके डायरेक्टर की फेवरेट है भारत की ये 71 साल पुरानी मूवी, बोले-इसने मुझे हैरान कर दिया
क्रिस्टोफर नोलन को पसंद है ये भारतीय फिल्म!
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नई दिल्ली:

हॉलीवुड फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन ने मशहूर भारतीय डायरेक्टर सत्यजीत रे की तारीफ करते हुए कहा कि 'द अपु ट्रायोलॉजी' की पहली फिल्म 'पाथेर पांचाली' (1955) ने उन्हें हैरान कर दिया. 55 साल के नोलन ने यह बात हाल ही में न्यूयॉर्क में 'क्राइटेरियन क्लॉजेट' के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने रे की मशहूर ट्रायोलॉजी को उन फिल्मों में से एक के तौर पर चुना जिन्हें वह घर ले जाना चाहते थे. 'क्राइटेरियन कलेक्शन' के X पर शेयर किए गए एक वीडियो में, नोलन ने रे को "सबसे महान भारतीय फिल्ममेकर्स में से एक" बताया और कहा कि वह ट्रायोलॉजी के बाकी दो हिस्सों को देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

'क्राइटेरियन क्लॉजेट', 'क्राइटेरियन कलेक्शन' की एक जानी-मानी जगह है जहां दुनिया भर की 1,000 से ज्यादा क्लासिक फिल्में मौजूद हैं. फिल्ममेकर्स, एक्टर्स और आर्टिस्ट अक्सर यहां कलेक्शन देखने और उन फिल्मों के बारे में बात करने आते हैं जिन्होंने उन्हें इम्प्रेस किया है.

जब नोलन शेल्फ देख रहे थे, तो वह 'द अपु ट्रायोलॉजी' के पास रुके और कहा, "और फिर सत्यजीत रे की 'अपु ट्रायोलॉजी' है, जो सबसे महान भारतीय फिल्ममेकर्स में से एक हैं. ट्रायोलॉजी की शुरुआत 'पाथेर पांचाली' से होती है, जो वाकई एक जबरदस्त फिल्म है. इसने मुझे हैरान कर दिया. मैंने अभी तक ट्रायोलॉजी के दूसरे और तीसरे हिस्से नहीं देखे हैं, इसलिए मैं इसे लेने और कहानी पूरी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं."

'द अपु ट्रायोलॉजी' क्या है?

1955 में रिलीज हुई 'पाथेर पांचाली', 'द अपु ट्रायोलॉजी' की पहली फिल्म है. विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय के नॉवेल पर आधारित यह बंगाली फिल्म युवा अपु और उसके परिवार की कहानी है जो ग्रामीण बंगाल में गरीबी से जूझ रहे हैं. यह फिल्म अपनी सरल कहानी कहने के अंदाज, इमोशनल गहराई और रोजमर्रा की जिंदगी के असल चित्रण के लिए जानी जाती है. इसे इंटरनेशनल पहचान मिली और आज भी इसे अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है.

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इस ट्रिलॉजी में आगे 1956 में रिलीज हुई 'अपराजितो' और 1959 में रिलीज हुई 'अपुर संसार' शामिल हैं, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक अपु की जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों को दिखाती हैं. बात करें नोलन की तो इस वक्त उनकी फिल्म द ओडिसी चर्चा में है. इस फिल्म ने दुनियाभर में 3080 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली है.
 

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