14 डायरेक्टर, 30 एक्टर...24 घंटे में ब्लॉकबस्टर, गिनीज बुक में हुई शामिल, जानते हैं फिल्म का नाम?

दक्षिण भारतीय सिनेमा हमेशा अपनी रचनात्मकता और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज़ में न केवल दमदार एक्टिंग और कहानी होती है, बल्कि ये इंडस्ट्रीज नए रिकॉर्ड बनाने के लिए भी मशहूर हैं. ऐसी ही एक तमिल फिल्म ने 1999 में इतिहास रच दिया था, जिसका नाम था ‘सुयंवरम' (Suyamvaram). यह फिल्म अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि इसे सिर्फ 24 घंटे में शूट किया गया था! जी हां, 14 डायरेक्टर्स और करीब 30 नामचीन कलाकारों ने मिलकर इस फिल्म को रचा, और इस अनोखे कारनामे ने फिल्म को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई.

‘सुयंवरम' एक कॉमेडी-ड्रामा एंथोलॉजी थी जिसमें कई कहानियों को एक साथ जोड़ा गया. इसकी कहानी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें रिश्तों, प्यार और सामाजिक संदेशों का मिश्रण देखने को मिलता है. फिल्म की कास्ट इतनी बड़ी थी कि इसे तमिल सिनेमा का “मिनी इंडस्ट्री” कहा जा सकता है. विजयकुमार, सत्यराज, प्रभु, अब्बास, रंबा, रोजा, कस्तूरी, महेश्वरी, प्रीता विजयकुमार, और सुवलक्ष्मी जैसे सितारे इसमें नज़र आए थे.

इस मेगा-प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने वाले 14 निर्देशकों में अर्जुन, सुंदर सी, के.एस. रविकुमार, पी. वासु, और सेलवा जैसे बड़े नाम शामिल थे. इतने सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स को एक साथ लाना अपने आप में एक चुनौती थी, लेकिन मेकर्स ने ये कमाल कर दिखाया. रिलीज के बाद ‘सुयंवरम' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. फिल्म को दर्शकों ने दिल से अपनाया और ये साबित किया कि मेहनत और टीमवर्क अगर एक दिशा में हो, तो 24 घंटे भी काफी हैं एक मास्टरपीस बनाने के लिए.