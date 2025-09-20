30 करोड़ के बजट में बनी और दुनियाभर में कमाए 80 करोड़, 65 साल का ये हीरो दे रहा बड़े-बड़ों को टक्कर

मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. जैसे ही उनकी किसी फिल्म क अनाउंसमेंट होती है तो फैंस खुश होते हैं. थुडारम के बाद मोहनलाल की फिल्म हृदयपूर्वम सिनेमाघरों पर अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी. ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म के रिलीज होने की जानकारी सोशल मीडिया पर दे दी है. आप भी अगर इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जान लें. ये आपका वीकेंड जरूर बना देगी. विकीपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक 30 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 80 करोड़ रुपये की कलेक्शन की थी.

कब और कहां होगी रिलीज

हृदयपूर्वम ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की है और अब ओटीटी पर छाने के लिए तैयार है. हृदयपूर्वम ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर 26 सितंबर को रिलीज होने वाली है. जियोहॉटस्टार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म के रिलीज होने की जानकारी दी है. फिल्म की ओटीटी रिलीज के बारे में जानकर फैंस खुश हो गए हैं और ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं

हृदयपूर्वम की अनाउंसमेंट के बाद फैंस ढेर सारी कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- इतनी जल्दी, अब मजा आने वाला है. वहीं कुछ फैंस साउथ फिल्मों के जल्दी रिलीज करने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म की तारीफ कर रहे हैं.

हृदयपूर्वम की बात करें तो ये एक फैमिली ड्रामा है जिसमें प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई गई है. फिल्म में मोहनलाल के साथ सिद्दीकी, लालू एलेक्स, संगीत प्रताप, संगीता, निशान, बाबूराज, और जनार्दन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म को सत्यन अंतिकाद ने डायरेक्ट किया है. हृदयपूर्वम 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अब तक 32 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म को इंडिया के साथ वर्ल्डवाइड भी काफी पसंद किया गया है.