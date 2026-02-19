जान बचाती लड़की, तबाह होती दुनिया, AI से एक दिन में बना डाला 3 मिनट 14 सेकंड का एक्शन ट्रेलर, वीडियो दो करोड़ के पार

आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (एआई) अब सिनेमा की दुनिया में क्रांति लाने की तैयारी में है. हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में रियल लगने वाली इस हाई-फाई तकनीक का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. एआई से एक्शन और स्टंट से भरी फिल्मों को ज्यादा फायदा हो रहा है. इस तकनीक से फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि सीन असली है या नकली. अब एआई तकनीक से तैयार एक एक्शन-स्टंट ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा दिया है. तबाह होती दुनिया, कार स्टंट और एक्शन से भरे इस एआई ट्रेलर को तैयार करने में बस एक दिन का ही टाइम लगा है. वहीं, इस ट्रेलर पर सोशल मीडिया पर व्यूज की भी बाढ़ आ चुकी है.

किसने तैयार किया ये AI ट्रेलर ?

एक्स हैंडल पर तेजी से वायरल हो रहे इस एआई ट्रेलर को बर्लिन बेस्ड एआई वीडियो स्टूडियो द डोर ब्रदर्स ने तैयार किया है. यह ट्रेलर किसी 200 मिलियन डॉलर वाली फिल्म के ट्रेलर की तरह दिखता है. जनरेटिव एआई टूल्स से इस ट्रेलर को बनाने में सिर्फ एक दिन का ही समय लगा है. ट्रेलर में एक लड़की टेस्ला कार दौड़ाती दिख रही है. कुछ फायर के सीन भी नजर आ रहे हैं. एक्स पर वायरल इस वीडियो पर 20 मिलियन (दो करोड़) से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं. इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. लोग इस वीडियो को देखने के बाद मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोग तो इस ट्रेलर को देखने के बाद यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह एआई है या रियल. आइए पढ़ते हैं द डोर ब्रदर्स के इस ट्रेलर पर लोगों ने क्या-क्या रिएक्शन दिए हैं.

एआई से बने ट्रेलर पर सोशल मीडिया रिएक्शन

एक्स पर तेजी से वायरल हो रहे इस ट्रेलर पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह एक बैड मूवी की तरह दिखता है. अगर इसमें रियल एक्टर्स होते तो मैं और भी अच्छा होता. इससे साबित हो गया कि इंसान अब मशीनों से कुछ भी कर सकता है'.

दूसरा यूजर लिखता है, 'मुझे तो यह एलन मस्क की टेस्ला कार का विज्ञापन लग रहा है'. तीसरे यूजर ने शॉक्ड होते हुए लिखा है, 'ओह माय गॉड, एक दिन में यह सब करना बहुत मजेदार है'.

एक और लिखता है, 'लोगों को असली इंसानों की फिल्में देखने से अच्छा है कि ऐसी फिल्मों पर टाइम स्पेंड करें'. अब लोग इस एआई ट्रेलर पर ऐसे ही अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर भी यह एआई ट्रेलर छाया हुआ है.