22 साल पुरानी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, हीरोइन के प्रोफेसर पिता का मर्डर, कातिल का नाम जानकर लगेगा धक्का  

फिल्म 'तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर' की जो साल 2003 में रिलीज हुई थी. फिल्म की स्टारकास्ट में राकेश बपट, ऋचा पलोड, प्रवीण डबास, टीनू आनंद, रिंकू घोष, व्रजेश हीरजी और यश टोंक थे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में रिलीज हुई हैं और आज भी ऐसी फिल्में बन रही हैं. इन दिनों एक्शन, थ्रिलर-सस्पेंस और कॉमेडी फिल्मों का दौर है. ये फिल्में शुरू से मोटा पैसा कमा रही हैं और दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं. बात करेंगे साल 2003 में रिलीज हुई उस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसकी कहानी ने दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे. अपनी कहानी के साथ-साथ यह फिल्म अपने गानों से भी पसंद की गई थी. 121 मिनट की इस फिल्म में कोई सुपरस्टार भी नहीं था, बस यह समझ लीजिए कि उस दौर में नए-नए कलाकारों को फिल्मों में मौका दिया जा रहा था. फिर भी इन नए कलाकारों ने फिल्म मे अपने एक्टिंग और फिल्म की कहानी से दर्शकों को खुद से बांधे रखा था.

खौफनाक है फिल्म की कहानी
बात कर रहें फिल्म 'तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर' की जो साल 2003 में रिलीज हुई थी. फिल्म की स्टारकास्ट में राकेश बपट, ऋचा पलोड, प्रवीण डबास, टीनू आनंद, रिंकू घोष, व्रजेश हीरजी और यश टोंक थे. फिल्म में ऋचा ने माही माथुर, राकेश ने राज और प्रवीण ने करण का रोल प्ले किया था. माही कॉलेज में पढ़ने वाली एक खूबसूरत लड़की है, जो अपने दोस्तों संग अपनी लाइफ एन्जॉय करती है. उसकी फ्रेंड लिस्ट में करण भी है. एक दिन रॉन्ग नंबर कॉल के जरिए राज की माही से मुलाकात हो जाती है और दोनों में धीरे-धीरे प्यार हो जाता है, लेकिन करण अपने दिल की बात माही से नहीं कह पाता है. और इस बीच माही के प्रोफेसर पिता डा. माथुर का मर्डर हो जाता है और इसका सारा शक करण पर जाता है.

आखिर कौन है असली कातिल?
वहीं, माही की दोस्त आरती किलर का चेहरा पहचानती है, क्योंकि प्रोफेसर का मर्डर ऑनलाइन क्लास के दौरान हुआ था और उस वक्त माही के पिता आरती को ही पढ़ा रहे थे. वहीं, इस कहानी का असली विलेन जानने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. दरअसल, फिल्म का हीरो राज ही साइकोलॉजी के प्रोफेसर और माही के पिता का कातिल है. वह गिरफ्तार होने पर बताता है कि वह दिमागी रूप से बीमार है और उसका एक बुरा पास्ट है. जिग्नेश एम वैषणव के निर्देशन में बनी फिल्म दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाई. इस फिल्म की आलोचकों ने भी खास तारीफ नहीं की थी. फिल्म के गाने जरूर हिट हुए थे, जो कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, सुनिधि चौहान और बाबुल सुप्रियो ने गाए थे. फिल्म का म्यूजिक डब्बू मलिक ने दिया था.

