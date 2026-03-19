विज्ञापन
WAR UPDATE

प्राइम वीडियो पर बैक टू बैक रिलीज हो रही 11 वेब सीरीज-फिल्में, धुरंधर 2 एक्ट्रेस से पंचायत के प्रधानजी तक, सब आएंगे नजर

भारत में दर्शकों के मनोरंजन के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपने ‘प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स’ कार्यक्रम में अब तक की सबसे बड़ी नई ओरिजिनल सीरीज और फिल्मों की घोषणा की.

Read Time: 3 mins
Share
प्राइम वीडियो पर बैक टू बैक रिलीज हो रही 11 वेब सीरीज-फिल्में, धुरंधर 2 एक्ट्रेस से पंचायत के प्रधानजी तक, सब आएंगे नजर
प्राइम वीडियो पर बैक टू बैक रिलीज हो रही 11 वेब सीरीज-फिल्में

भारत में दर्शकों के मनोरंजन के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपने ‘प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स' कार्यक्रम में अब तक की सबसे बड़ी नई ओरिजिनल सीरीज और फिल्मों की घोषणा की. इसमें लगभग 55 नई सीरीज और फिल्में शामिल हैं. इसमें भारतीय ओरिजिनल कंटेंट की बड़ी सूची के साथ-साथ एमेजॅन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया की थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों और कई बड़ी लाइसेंस्ड  फिल्मों की भी घोषणा की गई. 

इस स्लेट में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में कई जबरदस्त ओरिजिनल सीरीज और फिल्में शामिल हैं. इनमें स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड, दोनों तरह की कहानियों के अलग-अलग जॉनर देखने को मिलेंगे. इसमें कई नई और बहुप्रतीक्षित टाइटल्स शामिल हैं, जैसे निक्खिल आडवाणी की महान रचना द रिवोल्यूशनरीज, जिसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पिरजादा नजर आएंगे. मटका किंग जिसमें विजय वर्मा हैं. राख जिसमें अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर हैं. लुक्खे, जिसमें रैपर किंग पहली बार एक्टिंग करते दिखेंगे. और वंश – द कलयुग वॉरियर्स, जो भारत की पहली हिंदी सुपरहीरो सीरीज है, खास तौर पर स्ट्रीमिंग के लिए बनाई गई है. 

इन नई रिलीज के साथ-साथ, इस लाइनअप में भारत की कुछ सबसे लोकप्रिय सीरीज के नए सीजन भी वापस आ रहे हैं. इनमें 'फर्जी' सीजन 2, 'पंचायत' सीजन 5, 'कॉल मी बे' सीजन 2, 'दुपहिया' सीजन 2, 'दहाड़' सीजन 2 और ' द ट्रेटर्स' सीजन 2 जैसी कई सीरीज शामिल हैं. अपने अब तक के सबसे बड़े क्षेत्रीय कंटेंट विस्तार के साथ, यह लाइनअप क्षेत्रीय कहानी कहने को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है. इसमें कई बड़े लॉन्च शामिल हैं, जैसे लोकप्रिय हिंदी अनस्क्रिप्टेड सीरीज, द ट्रेटर्स का तेलुगु संस्करण, जिसमें तेजा सज्जा होस्ट के रूप में नजर आएंगे. गुव्वला चेरुवु घाट, जो कि किरण अब्बावरम और थिरुवीर अभिनीत एक तेलुगु ड्रामा है. इसके अलावा तमिल ड्रामा एग्जाम, पुष्कर और गायत्री द्वारा निर्मित वधांधी का सीजन 2, और इंस्पेक्टर ऋषि का सीजन 2 भी इस सूची में शामिल हैं.

इस लाइनअप में प्राइम वीडियो के लिए कई नए बड़े सहयोग भी शामिल हैं. ऋतिक रोशन की एचआरएक्स  फिल्म्स अब पहली बार स्ट्रीमिंग की दुनिया में कदम रख रही है, जिसमें ओरिजिनल सीरीज स्टॉर्म और ओरिजिनल फिल्म मेस शामिल हैं. वहीं आलिया भट्ट की इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस भी ओरिजिनल फिल्म डोंट बी शाय लेकर आ रही है. अनुभवी कहानीकारों और नए उभरते क्रिएटर्स का यह मिश्रण अब भारत और दुनिया भर के दर्शकों के लिए मनोरंजन का नया अनुभव तैयार कर रहा है.

इस लाइनअप की एक खास झलक एमेजॅन एमजीएम स्टूडियो की थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों की घोषणा भी रही, जिसमें पांच नई भारतीय फिल्में शामिल हैं. रफ्तार, जिसमें राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश हैं, और इसका निर्देशन आदित्य निम्बालकर ने किया है; कुनाल खेमू की डायरेक्टोरियल फिल्म वाइब, जिसमें खुद कुनाल खेमू, प्रीति जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव नजर आएंगे. दिलकशी, जिसका निर्देशन लिजो जोस पेलिसरी ने किया है, प्रोड्यूस हंसल मेहता और साहिल सैगल ने किया है. नई नवेली, जिसमें यामी गौतम हैं, निर्देशन बालाजी मोहन का है और प्रोड्यूसर आनंद एल. राय हैं. और कुकू की कुंडली, जिसका निर्देशन शरण शर्मा ने किया है और इसमें भुवन बाम और वामिका गब्बी नजर आएंगे. सिर्फ थिएटर रिलीज ही नहीं, इस लाइनअप में कई भारतीय भाषाओं की लाइसेंस्ड फिल्मों की भी बड़ी सूची शामिल है, जो थिएटर में रिलीज होने के बाद प्राइम वीडियो पर डिजिटल प्रीमियर के रूप में आएंगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Revolutionaries, Matka King, Raakh, Lukkhe, Vansh The Kalyug Warriors
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com