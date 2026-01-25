माही श्रीवास्तव और शिवानी सिंह का भोजपुरी गाना 'पिये वाला माजा रहिह' रिलीज, फैंस ने लुटाया प्यार

माही श्रीवास्तव के दिलकश अदाओं से भरपूर रोमांटिक भोजपुरी गाना 'पिये वाला माजा रहिहs' ऑडियंस के बीच आ गया है. इस गाने में पॉपुलर सिंगर शिवानी सिंह अपनी सुरीली आवाज में ऐसा शमां बांधा है कि लोगों का तन बदन झूमने लगा है. इस गाने का ऑडियो जितना मधुर और कर्णप्रिय है, इसका वीडियो उतना ही मनमोहनक है. इस गाने के वीडियो में गुलाबी रंग का साड़ी ब्लाउज पहने माही श्रीवास्तव कातिल अदाओं से चक्कू छुरिया चलाकर लोगों को दिलों को घायल कर रही हैं. यह गाना वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

इस गाने के वीडियो में दिखाया गया है कि माही श्रीवास्तव अपने हसबैंड से कुछ चीज बाजार से खरीद कर लाने के लिए कह रही हैं, जबकि उनका हसबैंड बाजार जाने के लिए आना कानी कर रहा है. इस पर वह उसे मनाते हुए कह रही हैं कि.... नई नोहर बानी अभी जे कनिया, जाइ के मन नाही करे दुकनिया, गरम ना ठंडा एकदम ताजा रहिहा, राजा हमर राजा रहिहा, पिये वाला माजा रहिहा...'

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स प्रस्तुत भोजपुरी रोमांटिक गाना 'पिये वाला माजा रहिहs' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इस गीत को सिंगर शिवानी सिंह ने मधुर आवाज में गाया है. इसके वीडियो में एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने अपने मनमोहक अदा से बिजली गिरा रही है. इस गाने को गीतकार कृष्णा बेदर्दी ने लिखा है, जबकि संगीतकार विक्की वॉक्स ने मधुर संगीत दिया है. वीडियो डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल, पीआरओ ब्रजेश मेहर, डीओपी राजन वर्मा, कोरियोग्राफर सनी सोनकर, एडिटर आलोक गुप्ता हैं. डीआई रोहित सिंह, प्रोडक्शन पंकज सोनी ने किया है. इस गाने का ऑल राइट वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के पास है.

इस गीत को लेकर माही श्रीवास्तव ने कहा कि 'मैं इस सांग में काम करके बहुत हैप्पी हूं. क्योंकि यह गाना बहुत ही प्यारा बनाया गया है, जोकि मेरे दिल के बहुत ही करीब है. इस सांग में परफॉर्म करके मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के एमडी रत्नाकर कुमार सर को इतना प्यारा गाना बनाने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूं और ऑडियंस को शुक्रिया कहती हूं.'

वहीं शिवानी सिंह ने कहा कि 'यह गाना गाने में मुझे एक अलग ही आनंद आया था. इतना प्यारा गाना बनाने के लिए रत्नाकर कुमार सर को दिल से थैंक यू और इस गाने को पसंद करने के लिए ऑडियंस को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं.'