शिल्पा शेट्टी के नए शो में खुलेगा रिश्तों का 'प्रेशर कुकर', माता-पिता करेंगे कपल्स से सीधे सवाल

आजकल रिश्तों के बीच सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, बेंचिंग और ब्रेडक्रंबिंग जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा बन गए हैं. लेकिन इन शब्दों के पीछे छिपी उलझनें कई बार रिश्तों को और मुश्किल बना देती हैं. इन्हीं उलझनों को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी सुलझाती नजर आएंगी. वो जल्द ही कलर्स के नए शो 'प्यार का प्रेशर कुकर' को होस्ट करने जा रही हैं. शो में आज की पीढ़ी के रिश्तों, कमिटमेंट को लेकर असमंजस और डेटिंग के बदलते तौर-तरीकों पर बात होगी.

शो में ऐसे कपल्स को शामिल किया जाएगा, जो अपने रिश्ते को लेकर किसी न किसी मोड़ पर अटके हुए हैं. कोई कमिटमेंट को लेकर फैसला नहीं कर पा रहा, तो कोई सालों से रिश्ते में होने के बावजूद उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा है. शिल्पा ने शो के बारे में कहा, ''आज के रिश्तों की भाषा पहले से काफी बदल गई है. लोग रिश्तों के लिए नए-नए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है. रिश्ते में एक वक्त ऐसा आता है, जब दोनों को खुलकर बात करनी पड़ती है और जरूरी सवालों के जवाब देने होते हैं.''

शिल्पा ने आगे कहा, ''इस शो का फॉर्मेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है. यह भारत का पहला ऐसा रिलेशनशिप शो है, जिसमें माता-पिता भी कपल्स को उनकी स्थिति का आईना दिखाएंगे. शो सिर्फ रिश्तों में उलझे युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के लिए भी दिलचस्प होगा. अक्सर माता-पिता अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर कई सवाल मन में रखते हैं, लेकिन उन्हें सीधे पूछ नहीं पाते. शो में इन सवालों पर भी खुलकर बात होगी.''

उन्होंने कहा, ''शो के दौरान सभी प्रतिभागी एक ही घर में रहेंगे. यहां उन्हें उन मुद्दों पर बात करनी होगी, जिन्हें वे अब तक टालते आए हैं. माता-पिता भी इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे और कपल्स को उनकी स्थिति समझने में मदद करेंगे. इस पूरी प्रक्रिया के बीच रिश्तों से जुड़े सच सामने आएंगे और शायद कुछ लोगों को अपने रिश्ते को लेकर वह स्पष्टता भी मिलेगी, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार है.''

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शो के प्रोमो में भी पुराने और आज के दौर के प्यार के बीच का फर्क मजेदार अंदाज में दिखाया गया है. शिल्पा कहती हैं कि पहले के समय में माता-पिता रिश्तों को लेकर सख्त रवैया अपनाते थे, जबकि आज डेटिंग की दुनिया इतनी बदल गई है कि सिचुएशनशिप और घोस्टिंग जैसे शब्दों ने परिवारों को भी उलझन में डाल दिया है.

प्रोमो के आखिर में प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, जिसे शो में 'क्लैरिटी की सीटी' नाम दिया गया है. यह सीटी उस चीज का प्रतीक है, जब दबाव के बीच रिश्तों का सच सामने आएगा.

जियोस्टार में हिंदी और अंग्रेजी एंटरटेनमेंट के प्रमुख आलोक जैन ने कहा कि आज के युवा उनकी प्राथमिकता हैं और वे ऐसे कॉन्सेप्ट दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उनकी जिंदगी और उनकी बातचीत से जुड़े हों. आज की पीढ़ी के बीच रिश्तों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन माता-पिता के साथ इस विषय पर ईमानदारी से बातचीत कम ही हो पाती है. उन्होंने कहा कि 'प्यार का प्रेशर कुकर' में दोनों पीढ़ियों को एक साथ लाने की कोशिश की गई है. शो में हंसी-मजाक के साथ रिश्तों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी बात होगी. हमें उम्मीद है कि युवा दर्शक इससे खुद को जोड़ पाएंगे और शो को लेकर अपने विचार भी साझा करेंगे. 'प्यार का प्रेशर कुकर' कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा.