Mahabharat Ek Dharm Yudh season 2 Trailer: महाभारत एक धर्मयुद्ध 2 का आया ट्रेलर, दिखा द्रौपदी चीरहरण से लेकर श्रीकृष्ण का कुरुक्षेत्र में संवाद

धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की गाथा एक बार फिर जीवंत होने जा रही है. भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य वाणी, महाभारत के निर्णायक प्रसंग और कुरुक्षेत्र के युद्ध की पृष्ठभूमि के साथ जियोहॉटस्टार ने 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी किया है. कलेक्टिव स्टूडियोज की 'हिस्ट्रीवर्स' पहल के तहत निर्मित यह 25 कड़ियों की श्रृंखला 24 नवंबर से विशेष रूप से जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. इसके नए एपिसोड हर सप्ताह जारी किए जाएंगे. भारत के कालजयी महाकाव्य महाभारत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए अंदाज में प्रस्तुत करने वाली यह भारत की पहली प्रीमियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित श्रृंखला है. इसमें अत्याधुनिक तकनीक के जरिए महाभारत के विशाल संसार, उसके प्रभावशाली पात्रों और महत्वपूर्ण घटनाओं को जीवंत रूप दिया गया है.

महाभारत का ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर में महाभारत की कथा के कई निर्णायक क्षणों की झलक मिलती है. द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन द्वारा घूमती हुई मछली की आंख का निशाना साधने से लेकर भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण और भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप तक, ये प्रसंग महायुद्ध की पृष्ठभूमि को उजागर करते हैं. श्रीकृष्ण के संवाद, “छल, कपट, षड्यंत्र, अपराध और घोर अपमान” के माध्यम से उन घटनाओं को सामने लाया गया है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महासंग्राम की नींव रखी. ट्रेलर इस बात को रेखांकित करता है कि युद्ध भले ही रणभूमि में लड़ा गया, लेकिन उसके बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे.

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महाभारत: एक धर्मयुद्ध के बारे में

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक रोहित जयसिंग वैद्य के निर्देशन में बना दूसरा सीजन सत्ता की महत्वाकांक्षा, बदलती निष्ठाओं, संघर्ष और निर्णायक विकल्पों की कहानी को आगे बढ़ाता है. इसके माध्यम से धर्म, कर्तव्य और न्याय के उन शाश्वत मूल्यों को सामने लाया गया है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. जियोस्टार और कलेक्टिव स्टूडियोज की इस संयुक्त प्रस्तुति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक और निर्माण की जिम्मेदारी कलेक्टिव के विशेष तकनीक एवं निर्माण संस्थान 'गैलरी5' ने संभाली है. सीरीज का निर्माण विजय सुब्रमण्यम ने किया है. 'महाभारत: एक धर्मयुद्ध' का दूसरा सीजन 24 नवंबर से विशेष रूप से जियोहॉटस्टार पर प्रदर्शित होगा. इसके नए एपिसोड हर सप्ताह दर्शकों के लिए उपलब्ध होंगे.

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