150 बॉडीगार्ड, लंदन के बिस्कुट और आलीशान घर....सब झूठ? तान्या मित्तल की जीशान कादरी ने खोली पोल

बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद, राइटर-एक्टर जीशान कादरी ने घर में अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की, खासकर को-कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते के बारे में. अपने रिश्ते पर बात करते हुए, जीशान ने कहा कि जहां उनके बीच एक मेंटोर-मेंटी (गुरु-शिष्य) का रिश्ता था, वहीं घर में तान्या को झूठा करार दिए जाने के बारे में भी उन्होंने कुछ उनके लिए कुछ सलाह दी थी.

जीशान ने शो में तान्या के झूठ बोलने के दावों पर की बात

टेली टॉक इंडिया के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में जीशान ने उन अफवाहों पर रिएक्शन दिया जिनमें कहा जाता है कि तान्या बार-बार झूठ बोलती हैं, उन्होंने कहा, "जो लोग दावा कर रहे हैं कि वह झूठ बोल रही हैं, वे सच देख रहे हैं और समझ रहे हैं. इसी वजह से वे कह सकते हैं कि वह सच बोल रही है या झूठ. जब मैं अंदर था, तो तान्या और मेरे बीच अच्छी बॉन्डिंग थी. जब मुझे 103 डिग्री बुखार था, तो उस लड़की और शहबाज ने मेरा ख्याल रखा और मेरा ध्यान रखा. मेरा उसके साथ एक पर्सनल गुरु-शिष्य का रिश्ता था, और कई बार, मैं उसे चिढ़ाता था."

कादरी ने बातचीत के दौरान इमोश्नल पलों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि तान्या कभी-कभी उनके पास आतीं, उनके कंधे पर सिर रखकर रोतीं. एक बार, तान्या ने कहा कि यह एकतरफा रिश्ता जैसा लगता है और शिकायत की कि वह उनके साथ बहन जैसा व्यवहार नहीं करते. उन्होंने शो के बाहर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने की भी अपील की. "मैंने उससे कहा कि वह खुलकर बोले. मैंने उससे कहा कि तुम अंदर जो भी कहोगी, झूठ हो या सच, उसे मीडिया और बाहरी दुनिया को जवाब देना होगा."

अपने एविक्शन के बाद के हालात के बारे में बात करते हुए, जीशान ने बताया कि उनके बाहर निकलने के दौरान तान्या उनसे नहीं मिलीं, जिससे उन्हें निराशा हुई. इस बीच, घर के अंदर, कई दर्शकों ने उनके जाने के बाद उस एकजुट ग्रुप में दरार देखी.