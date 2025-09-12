अमिताभ बच्चन क्यों छूने लगे बलिया के IRS आशुतोष पाण्डेय के पैर? KBC 17 में दिखा अद्भुत नजारा

केबीसी 17 के हालिया एपिसोड में एक जबरदस्त वाकया देखने को मिला. शो में आशुतोष कुमार पाण्डेय नजर आए, जो IRS अधिकारी हैं और अभी आगरा में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में कार्यरत हैं. इस सीजन के पहले एपिसोड में जब आशुतोष फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में जीत कर जल्दी 5 खेलने आए, तो अमिताभ बच्चन ने बाकी प्रतियोगियों की तरह उनका परिचय पूछा. जैसे ही आशुतोष ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बलिया से आते हैं और वर्तमान में आगरा में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में कार्यरत हैं.

इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन पल भर के लिए असंमजस में पड़ गए. अमिताभ बच्चन कहते हैं, "भाई साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, हम आपसे हाथ मिलाते हैं, कहिए तो हम आपके चरण पड़ते हैं. हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे हमेशा ऐसे ही आना चाहेंगे. बस यदा कदा अगर हमारा मामला आपके सामने आता है, तो आप याद रखिएगा कि आप हमारे साथ खेले थे 'जल्दी 5'. वैसे तो केबीसी में कई दिग्गज अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आशुतोष का जलवा सबसे अलग दिखा.

आशुतोष इसके बाद जल्दी 5 के कड़े मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल करते हैं और हॉट सीट के लिए क्वालीफाई करते हैं. अगले एपिसोड में आशुतोष रोलओवर कॉन्टेस्टेंट के रूप में खेल शुरू करते हैं. अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में बताया कि आमतौर पर वो सभी महिला कंटेस्टेंट्स को हॉटसीट तक ले जाते हैं, लेकिन इस बार वो आशुतोष को उनकी सीट तक ले गए, क्योंकि वह हैं डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स. वो कहते हैं, "भाई साहब थोड़ी दया कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें. अगर कभी कोई नोटिस आएगा तो आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे."

आशुतोष खेल में आगे बताते हैं कि सबके जीवन में अनेकों बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान भूतकाल के बारे में ऐसा सोचता रहता है कि यदि ऐसा होता, तो ये हो गया रहता. इस संदर्भ में श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता "बीत गई सो बात गई" उनके लिए मील के पत्थर के रूप में रही है. आगे आशुतोष ने इसी कविता की कुछ पत्तियां सुनाना शुरू किया, जिसे अमिताभ बच्चन ने बहुत सराहा, और आशुतोष के साथ साथ उन्होंने भी इस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी, जिसका स्वागत दशकों ने जोरदार तालियों के साथ किया.

बताते चलें कि आशुतोष पाण्डेय 2017 और 2019 में दो बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 2018 बैच के अधिकारी हैं. कार्यक्रम में इस बात का भी जिक्र हुआ कि आशुतोष और उनकी टीम ने पिछले 2-3 वर्षों में 1500-2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है. आशुतोष इससे पहले भी कई बार सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं, उन्होंने कक्षा 12वीं के बाद एक साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी. उन्होंने एक साथ IIT, AIIMS, BITS Pilani, AIPMT, AFMC जैसी परीक्षाओं में परचम लहराया था. प्रारम्भ में AFMC Pune में MBBS में दाखिला लेने के बाद उन्होंने अंततः BITS Pilani से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.

आशुतोष के साथ कार्यक्रम में उनकी माताजी श्रीमती आशा पाण्डेय और पत्नी अर्पिता दूबे मौजूद रहे. अर्पिता IIM अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अभी एक निजी संस्थान में AVP के रूप में कार्यरत हैं. आशुतोष अपने पिता श्री अजय कुमार पाण्डेय की 3 संतानों में सबसे बड़े हैं. उनकी बहन प्रिया पाण्डेय IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं और छोटी बहन सौम्या पाण्डेय MBBS की पढ़ाई कर रही हैं. अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम में "शिक्षित और गुणी परिवार" कहते हुए प्रशंसा भी की.

एपिसोड के अंत में अमिताभ बच्चन आशुतोष पाण्डेय से दोबारा कहते हैं, "ईश्वर करें कि आप खूब तरक्की करें, बस कभी ऐसा ना हो कि आपको हमारे घर आना पड़े रेड वगैरह डालने, वैसे आपका सपरिवार घर पर हमेशा स्वागत है." कौन बनेगा करोड़पति में आशुतोष के शामिल होने और उनका स्वागत करने के लिए अमिताभ बच्चन के विशेष अंदाज की वजह से उनके गृह जनपद बलिया में हर्ष का माहौल है, और सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

