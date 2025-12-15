विज्ञापन

नेटफ्लिक्स पर शुरू होने जा रहा कपिल शर्मा का शो, जानते हैं इस सीजन कौन होगा पहला मेहमान ?

नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का शो जल्द ही शुरू होने जा रहा है. इसकी रिलीज डेट शेयर कर दी गई है और साथ ही साथ ये जानकारी भी दे दी गई है कि पहला मेहमान कौन होने वाला है.

कपिल शर्मा के शो पर कौन होगा पहला मेहमान?
नई दिल्ली:

जब देसी गर्ल आती है तो एंटरटेनमेंट दोगुना हो जाता है और अगर सेट कपिल शर्मा का हो तो आप खुद ही सोच लीजिए कि माहौल किस तरह का होगा. नेटफ्लिक्स पर हंसी का सिलसिला ऑफिशियली शुरू होने ही वाला है. Netflix का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपना नया सीजन 20 दिसंबर को प्रियंका चोपड़ा जोनस के साथ पहले एपिसोड से शुरू कर रहा है. मजाकिया बातचीत से लेकर बेफिक्री वाली मस्ती तक, कपिल शर्मा और प्रियंका की सेट पर केमिस्ट्री ने पहले ही सोशल मीडिया पर हंसी का माहौल बना दिया है. 

प्रियंका चोपड़ा और कपिल शर्मा की हल्की-फुल्की हरकतें, मजेदार बातचीत और प्रियंका की सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस ने यह बता दिया है कि यह एपिसोड कितना मजेदार होने वाला है. जैसे ही कपिल के मस्ती भरे शो के दरवाजे एक बार फिर खुलेंगे, फैंस पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि यह आइकॉनिक जोड़ी क्या धमाल मचाएगी. जोरदार हंसी, जबरदस्त एनर्जी और ऐसा हंगामा जिसकी आवाज अर्चना पूरन सिंह के मशहूर ठहाके से भी ज्यादा होगी. यह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' स्टाइल की कॉमेडी अपने सबसे बेहतरीन वर्जन में है जो सीजन की शुरुआत स्टाइल, मस्ती और पूरे परिवार के मनोरंजन के साथ कर रही है. जैसा कि जानकारी दी गई है शो की शुरुआत 20 दिसंबर को रात 8 बजे से होगी.

हाल में ही प्रियंका चोपड़ा इस स्पेशल एपिसोड के लिए भारत आई थीं. देसी गर्ल अपने इस स्पेशल एपिसोड को पहले से ही प्रमोट करती नजर आई थीं. प्रियंका ने आते वक्त भी इंस्टा पर स्टोरी शेयर कर कपिल को टैग किया था और जाते हुए पैपराजी को खूब पोज दिए और कपिल के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई थीं. अब इंतजार है तो बस 20 दिसंबर का.

