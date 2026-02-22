विज्ञापन

सरगुन मेहता प्रेग्नेंसी की खबरों पर विराम लगाने के बाद आईं पति रवि दुबे के साथ नजर, फैंस बोले- साथ में अच्छे लग रहे हैं

एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर विराम लगाया और अफवाह उड़ाने वालों की क्लास लगाई है. 

रवि दुबे और सरगुन मेहता की शादी को हो चुके हैं 12 साल
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर अक्सर सेलेब्रिटीज की निजी जिंदगी को लेकर बिना आधार की अफवाहें फैल जाती हैं, जो कि उनकी निजी जिंदगी को परेशान करने लगी हैं. ऐसा ही कुछ कई समय से टीवी-पंजाबी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सरगुन मेहता और उनके पति रवि दुबे के साथ हो रहा था. दरअसल, पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर लगातार यह खबरें फैल रही थीं कि सरगुन मेहता प्रेग्नेंट हैं. इन अफवाहों की वजह से फैंस में काफी उत्साह था, लेकिन कपल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. इसी बीच पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कपल साथ में पोज देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वीडियो वायरल हो रहा है. 

सरगुन मेहता ने लगाया प्रेग्नेंसी की खबरों पर विराम

सरगुन मेहता और रवि दुबे साथ में हुए स्पॉट

सरगुन मेहता के प्रेग्नेंसी के खबरों को अफवाह बताने के बाद पैपराजी ने वीडियो शेयर किया, जिसमें रवि दुबे के साथ एक्ट्रेस खूबसूरत लुक में नजर आ रही हैं. वहीं दोनों पैपराजी को साथ में पोज देते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते इन प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर पूरी तरह विराम लग चुका है. 

