बिग बॉस 18 में पहली बार भड़के सलमान खान, इस कंटेस्टेंट को बोले- ये क्या बद्तमीजी है...

बिग बॉस 18 को शुरू हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं और हर वीकेंड का वार पर होस्ट सलमान खान आते हैं और कंटेस्टेंट को इस हफ्ते उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया इसकी जानकारी देते हुए नजर आते हैं. वहीं क्लास भी लगाते हैं. लेकिन अब तक इस सीजन में भाईजान का गुस्सा देखने को नहीं मिला है. लेकिन इस रविवार के एपिसोड में उनका गुस्सा भी दिखेगा, जिसका शिकार अविनाश मिश्रा होते हुए नजर आएंगे क्योंकि वह एक टास्क में चाहत पांडे को गंवार कह देते हैं.

अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में टाइम गॉड ईशा के राशन टास्क में बिहेवियर और अविनाश मिश्रा के साथ उनके झगड़े पर सलमान खान बात करते हुए नजर आते हैं. इसके आगे एक टास्क होता है, जिसमें अविनाश मिश्रा और दिग्विजय सिंह एक बड़ी चप्पल के आगे खड़े होते हुए दिखते हैं.

