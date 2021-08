पिज्जा-मिठाई छोड़कर टीवी की 'अनुपमा' रूपाली गांगुली ने रोते हुए खाया सलाद...देखें Video

टेलीविजन और थियेटर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर "Everybody who is on a diet...I can feel you" कैप्शन के साथ इस वीडियो को पोस्ट किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस के सामने पिज्जा, पुडिंग और मिठाई रखी हुई है, और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है कि 'कभी कभी तो लगे जिन्दगी में रही ना खुशी और ना मजा', जो इस वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना रहा है. रूपाली डाइटिंग पर हैं और वे पिज्जा सामने होने के बाद भी सलाद खा रही हैं. रूपाली गांगुली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो पर फैन्स 'रूपाली मैम आप कैसे कंट्रोल कर रही हैं, ये देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया', 'ऐसे कौन रोता है' जैसे कमेंट्स देखने को मिले हैं.

कोलकाता में जन्मी रूपाली गांगुली ने अपनी एक्टिंग के दम पर टीवी और थियेटर की दुनिया में काफी नाम कमाया है. स्टार प्लस के सीरियल संजीवनी में रूपाली ने डॉक्टर सिमरन चोपड़ा का किरदार निभाया था. इसके बाद रूपाली साराभाई vs साराभाई में मोनिषा का रोल प्ले करती नजर आई थीं. साल 2009 में रूपाली खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 में खतरनाक स्टंट करती हुई भी दिखी थीं. इन दिनों वे अनुपमा सीरियल में मुख्य किरदार निभा रही हैं.