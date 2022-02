वैलेंटाइन डे के पहले रुबीना दिलैक का ग्लैमर देख फैंस बोले- क्या खूब दिखती हो बड़ी सुंदर लगती हो

लाल रंग में छाईं रुबीना

रुबीना दिलैक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से इस स्टाइलिश रेड ड्रेस में शानदार तस्वीरें शेयर की है. वेलेंटाइन डे का और रेड कलर का गहरा संबंध है. प्यार का इजहार करने के लिए लाल रंग सबसे बेहतर माना जाता है. रेड रोज, रेड बैलून, रेड रिबन, रेड हार्ट इमोजी. शायद इसीलिए रुबीना दिलैक पर भी लाल रंग का जादू छाया हुआ है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना ने जो कैप्शन लिखा है वो भी उनके फैन्स को खासा लुभा रहा है. रुबीना के लिखा है- Is This the month of #love soaked in #red ?? यानि क्या ये लाल रंग में भीगा हुआ प्यार का महीना है. रुबीना के प्यार भरे पोस्ट का जवाब फैंस भी लाइक्स के रूप में अपना प्यार जता कर दे रहे हैं. महज कुछ मिनटों में रुबीना की इन तस्वीरों पर पचास हजार से अधिक लाइक्स आ गए हैं.

जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं रुबीना

इन तस्वीरों पर फैंस कुछ खास अंदाज में कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'क्या खूब दिखती हो बड़ी सुंदर लगती हो'. वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा, 'मैम आप स्टनिंग दिख रही हैं'. बता दें कि बिग बॉस 14 की विजेता बनने के बाद रुबीना की शोहरत कई गुना बढ़ गई. वहीं अब रुबीना अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म 'अर्ध' को लेकर काफी बिजी हैं. इस फिल्म में उनके साथ ही टीवी कलाकार हितेन तेजवानी भी नजर आएंगे.